Vandalismo en la escuela N.º 354 de Montecarlo

Lunes 18 de mayo de 2020 | 23:30hs.

Docentes de la escuela N°354 General San Martín, ubicada en Colonia Guaraypo, denunciaron que personas ajenas utilizan el patio de la institución para reunirse y alcoholizarse y que para poder ingresar rompieron el portón de acceso, el cerco perimetral, además dejaron botellas de bebidas alcohólicas y residuos esparcidos.





“Me siento indignada. Ayer destruyeron el candado y robaron la cadena, dejando abierto el portón. Tiran abajo el trabajo y esfuerzo de años. Y hoy nos encontramos con que rompen un tramo del tejido en una noche de tragos. Estamos de cuarentena y parece que hay personas que no entienden que no podemos salir de día o noche a pasear y menos juntarnos en grupos de amigos. Piensan porque están lejos del centro urbano no les puede pasar nada, o acaso no estudiaron en esta escuela" dijo una docente.







La policía tomó conocimiento del hecho y se encuentra abocado en la investigación del hecho.







Afortunadamente no lograron ingresar al edificio porque saben que cuenta con alarma. Los investigadores creen que rompieron el candado y portón una noche antes para intentar ingresar al salón de nivel inicial al otro día, pero las directoras el domingo fueron a reparar los daños con otras colegas y en la jornada de este lunes encontraron el cerco perimetral roto y residuos en el patio.