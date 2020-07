¿Vamos hacia una Renta Básica Universal?

Jueves 23 de julio de 2020

Por Jorge Ferrari jyferrari39@gmail.com

Hay dos fenómenos mundiales y nacionales –anterior a la pandemia de Covid19– que ya hemos presentado en notas anteriores en relación con el avance de la informatización y futura robotización laboral: la creciente precarización y reducción del empleo, fuertemente potenciados ahora por dicha pandemia.La Organización Internacional del Trabajo vaticinaba, desde el Observatorio de la OIT en este año, que a partir del segundo trimestre habrá en el mundo una reducción del empleo de alrededor del 6,7%, equivalente a 195 millones de trabajadores a tiempo completo, sugiriendo a continuación la aplicación de medidas políticas para evitar que ellos caigan en la pobreza extrema y que luego tengan serios problemas para recuperar el trabajo. Nuestro ministro Arroyo ya planteaba que “pasamos de 8 a 11 millones de personas que necesitan asistencia alimentaria”.La politóloga Natalia Suazo reflexiona que la opción es que estos trabajadores queden en casa por un tiempo, aunque esta decisión impondría un costo mayor a otros trabajadores independientes. Sorpresivamente, el diario Financial Times señalaba que “en los países que han permitido establecer el trabajo irregular y precario, deberían encarar una tarea más compleja para cubrirlo, ya que probablemente el resultado final de la monetarización del actual proceso terminaría enriqueciendo a los más ricos, y será necesario imponer reformas radicales que inviertan la dirección política predominante de las últimas cuatro décadas” (3 de abril de 2020).Muchos países están invirtiendo una parte significativa de su PBI para sostener y ayudar a sus economías: créditos a pymes, subsidios de sueldos a empresas, Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), asistencia a comedores sociales, etcétera. La Renta Básica Universal (RBU), una idea que parecía excéntrica hace algunos años, parece haberse vuelto necesaria.Rutger Bergmann, historiador holandés y autor del libro Utopía para realistas - a favor de la Renta Básica Universal, sostiene que numerosos estudios sociales del mundo ofrecen pruebas de que darle dinero gratis a las personas “sólo por tener pulso”, funciona. No sólo eso, sino que desembolsarlo incondicionalmente reduce la delincuencia, la mortalidad infantil, la desnutrición, los embarazos adolescentes y el ausentismo escolar, y favorece el rendimiento académico, el crecimiento económico y la igualdad entre los géneros. En algunas pruebas realizadas en la década del 60 se comprobó que cuando las personas tuvieron un mínimo para vivir, eligieron dedicar su tiempo libre a estudiar, al arte o a estar con su familia. En la obra citada, Bergmann, socarronamente, afirma también que se produciría algo así como “un camino capitalista hacia el comunismo”.Ya destacados economistas de izquierda como ricos empresarios -Mark Zuckerberg, Bill Gates y Jeff Bezos- proponen diversos modelos de RBU. Incluso el historiador Yuval Harari señala que las empresas generadoras del desempleo por reemplazo de trabajadores por máquinas deberían financiar una parte del RBU.En nuestro país, el propio ministro Martín Guzmán afirmaba que la Argentina ya implementaba tres acciones simultáneas de apoyo: AUH, IFE y AUE (Asignación por Embarazo). Evidentemente, el IFE es lo más cercano a la RBU; el día 27, en las primeras horas de preinscripción, un millón se anotaban para cobrarlo; siete días después, más de once millones de personas habían llenado el formulario para solicitar esa ayuda. A mediados de abril, ya el ministro Moroni anunciaba que si bien el IFE había sido creado para un mes, quizás “tengamos que mantenerlo por más tiempo”.Se ve que estaba sorprendido al comprobar lo acertado de la medida novedosa que requería el precariado, que ya promediaba el 30% mundial; la pandemia reactualizó la necesidad que exigían trabajadores sin empleo, trabajadoras domésticas, jóvenes (sobre todo de 18 a 25 años) con empleos informales… y desocupados. Esto me hace pensar que pasada la pandemia, habrá que pensar en algún tipo de RBU. La gran pregunta es cómo financiarlo.Pero como dijo el abogado Ottaviano, “el mundo del trabajo está enfermo de fraude laboral, no de robótica ni tecnología”. Esto señala que para solventar el futuro RBU, habrá que atacar dos líneas –según Natalia Suazo– muy poco atendidas: una reforma más progresiva de los impuestos y el control de capitales internacionales por la vía de transferencias hacia cuentas y empresas offshore.En nuestro país, los empresarios no hablan de una RBU ni de la próxima ley del tributo por única vez a unas 12.000 personas con elevados ingresos anuales. La politicóloga Suazo opina que “si además de un impuesto se trabajara sobre desmontar la evasión fiscal en negro de las grandes fortunas argentinas, cada hogar con escasos ingresos podría ya hoy recibir unos 20.000 pesos por mes”. Yo agregaría que –evidentemente– en la próxima etapa pospandemia habrá que avanzar hacia una mayor solidaridad social. Esto no es comunismo, chavismo ni populismo; sinceramente creo es humanitarismo.