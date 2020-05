“Vamos a pedir que pacientes entren sin sus dueños a la veterinaria”

Martes 5 de mayo de 2020

Positivo, negativo o dudoso El resultado de las pruebas puede ser negativo, positivo o dudoso. De arrojar dudoso se vuelve a practicar el hisopado luego de 48 horas. Otra calificación es “no concluyente”, es decir, que la muestra tomada es insuficiente, de manera que se vuelve a realizar la prueba una vez más.

“La carga viral puede no ser importante y dar un resultado dudoso, entonces hay que repetir la prueba 48 horas después, dado que si está infectado tendrá una carga viral suficiente los días próximos”, había explicado el ministro de Salud, Oscar Alarcón.

Y especificó los criterios de la prueba: “El PCR te da cuatro posibilidades, GEN1, GEN2, GEN3, GEN4. Si el paciente tiene todos esos criterios es positivo, si no tiene ninguno es negativo, si reúne sólo dos criterios es dudoso”.

Si el paciente da positivo, continúa aislado, se evalúa la medicación y en ese momento comienza el rastrillaje con las personas con las que pudo estar en contacto. Hay dos líneas o etapas: testeos al contacto estrecho y al contacto ocasional.

“Tuve que guardar su auto, tenía miedo que lo incendien”

La pandemia deja al desnudo una cadena solidaria que va desde gente que fabrica barbijos para donar hasta voluntarios que se inscriben en un padrón para hacer mandados para la población vulnerable. Sin embargo, en esta crisis sanitaria también aflora la intolerancia. El desprecio hacia el otro que se contagia.Días atrás una nutricionista del hospital de Pediatría que arrojó positivo de coronavirus fue víctima de ese sentimiento; un grupo de vecinos creó un grupo de WhatsApp para escrachar a su familia.Por otro lado, está la historia de Cecilia Nevot, que se desempeña en la Veterinaria del Oeste de Posadas, y que cuenta en primera persona la experiencia de estar expuesta. Nevot estuvo catalogada como un caso sospechoso de Covid-19. El primer test le resultó dudoso, por lo cual se sometió a un segundo hisopado nasofaríngeo.“Somos trabajadores de la salud y nos interesa la salud colectiva”, señaló en una entrevista con Acá te lo Contamos, por Radioactiva 100.7, y agregó que “nos duele mucho ver a los trabajadores de la salud pública que están dejando todo y están enfermándose cada vez más y ahora necesitamos acompañar y cuidarse; tenemos que cumplir con el barbijo, con el aislamiento. El barbijo es para cuidar al otro”.“La veterinaria la cerramos el martes a la noche, cuando nos enteramos que el hijo de nuestro secretario dio positivo de coronavirus. Nosotros pedimos que nos hagan el test de manera preventiva. Esto por nuestra salud y la de nuestros clientes. Todos dimos negativo y tenemos una cuarentena obligatoria de catorce días, así podríamos reabrir la veterinaria después de ese período”, contó.“Estamos viendo de revisar el protocolo y que los pacientes entren solos, sin sus dueños, para protegernos más a nosotros mismos y a los otros. Seguiremos trabajando a puertas cerradas y con turnos. La reabriremos con la desinfección con lavandina al 10% y el alcohol al 70%, que es lo que funciona, no hay mucho más que eso”, aseveró la veterinaria, e insistió en ese concepto: “Trataremos de que la gente no entre, no porque la veterinaria pueda quedar infectada, pero vivir en este momento en Misiones y en el país nos obliga a mitigar al máximo el riesgo”.“Nos preocupa mucho porque tomamos todos los recaudos, tenemos un protocolo desde nuestro consejo profesional, hicimos todo como en cualquier negocio. Lo extraño es que de los seis que trabajamos ahí en turnos rotativos, tres dieron positivo y tres negativo. No sabemos si es una cuestión de inmunidad o qué pasa. Nunca sabremos de dónde vino pero evidentemente, en nuestro caso, fue transmisión comunitaria. Varios clientes se han testeado, de los que estuvieron los últimos días por la veterinaria, y todos dieron negativo”, señaló Nevot.“La verdad es que nosotros no sabemos de dónde pudo haber venido el contagio, no sabemos de dóonde se contagiaron nuestros compañeros”, dijo.“En el Lacmi se desempeñaron de manera muy profesional. El testeo es lo que incentivaron desde el Malbrán. Lo que se está haciendo es más de lo que hubiésemos soñado en otro momento”, indicó, y agregó que “en mi caso, que el resultado fue dudoso, esperaron 72 horas para tomarme la muestra otra vez, en ese tiempo estuve aislada de mi marido hasta que el domingo me confirmaron que era negativo”.“Yo recomendaría que aquel que pasó hasta el martes pasado por la mañana por la veterinaria y pueda quedarse aislado, que lo haga”, concluyó.Juan José Melegatti es el propietario de la casa de pastas que lleva su nombre, y que es de las más tradicionales de Posadas. El viernes debió cerrar sus puertas porque una prestadora de servicios bromatológicos que atendía allí dio positivo en un análisis de Covid-19. Ayer por la mañana, en diálogo con Radioactiva 100.7 indicó que todo el personal permanente del local dio negativo en los análisis de la enfermedad, que ya trabajan con equipos de Salud Pública pensando en la reapertura, que se cumplirá recién cuando se cumplan los catorce días de aislamiento que igual deberán cumplir todos.La divulgación de los datos de las personas con sospecha de coronavirus, antes de conocerse el estado de salud de cada uno de ellos, afectó de manera negativa pese a que tras ser analizados arrojaron resultado negativo para Covid-19. Pero para cuando estuvieron los resultados el daño ya estaba hecho. Al punto de que una de las empleadas del lugar fue amenazada, escrachada y atacada por sus vecinos.“Una de las chicas que trabaja en el local, que vive en Villa Cabello, me llamó llorando el fin de semana por las cosas que le están pasando allá. Al punto que tuve que guardar su auto en mi casa porque tenía miedo de que se lo incendien”, explicó Melegatti al referirse a lo que sucedió luego de que se conocieran los datos de cada uno de los trabajadores de su empresa.Según el empresario, él y sus trabajadores analizan la posibilidad de presentar una denuncia judicial contra la fuerza policial de Misiones por difundir sus datos.“Dieron todos negativos, y la única que dio positivos es asintomática”, afirmó Melegatti al repasar lo que pasó el fin de semana. A quien se refiere Melegatti como el caso positivo es su sobrina, quien presta servicios bromatológicos en el local céntrico de la empresa, donde además funciona la fábrica de pastas.La empresa permanecerá cerrada el tiempo que corresponde al aislamiento obligatorio. Y según afirmó Melegatti, ya trabajan con Salud Pública para ajustar los protocolos de atención, para reforzar así los sistemas de seguridad sanitaria, más allá de lo que ya indican los mecanismos impuestos para el sector de comercios de productos comestibles.