“Valorar el plato de comida es un gran acto de amor”

Domingo 22 de diciembre de 2019

Tips para cuidar los alimentos Raciones justas

Es mejor servir porciones reducidas y volver a repetir el plato antes que servir demás y dejar sobras. Calcular la comida

Se estima que una persona consume entre 300 y 400 gramos. Es importante calcular la porción justa para el número de comensales que compartirán la mesa. Condimentos

Una buena opción es condimentar la comida una vez que esté servida en el plato (mayonesa, limón, vinagre, aceite, etc.). Si hay excendente y no está condimentado, servirá más tiempo. Reciclar

Reinventar las comidas. Reutilizar el excedente y convertirlo en un plato diferente. Guardar

Guardar herméticamente los alimentos en la heladera.

Diciembre es un mes caracterizado por los festejos. Es la época en la que nos reunimos con la familia, los amigos y colegas a despedir un año que se va o a recibir a uno nuevo, cargado de deseos y expectativas. Algunos, proyectan nuevas iniciativas, otros gestionan balances del período que se despide. Sin embargo, fuera cual fuera el motivo, todos los encuentros se caracterizan por un punto en común: la comida.La excusa perfecta de cada reunión es el almuerzo o la cena de fin de año. Y así, los organizadores preparan platos de todo tipo y trabajan arduamente para que los comensales puedan degustar de una gran variedad de opciones.En ese marco, la Red Alimendar Antidesperdicios lanzó la campaña Diciembre 0, con la finalidad de concientizar acerca de la pérdida y el desperdicio de los alimentos. De hecho, el eje central de esta organización se basa en el respeto por la comida. Porque: “En el mundo, los alimentos no faltan, sino que sobran y muchas veces, por diferentes motivos se desperdicia la comida”, destacaron Gionnas Borboy y Carolina Ruíz, voluntarios del proyecto, en diálogo con El Territorio. Estos superhéroes del mundo real trabajan por una causa justa e imprescindible: terminar con el hambre del mundo.Alimendar es una organización libre y apartidaria que trabaja de manera conjunta con 18 organizaciones a las que asiste cada vez que se produce un rescate de alimentos. “Cuando hay un excedente ya sea de un evento, rotiserías, verdulerías o simples reuniones familiares, en las que se cocina de más, buscamos que esa comida pueda llegar a otras mesas”, señalaron los voluntarios y aclararon que no trabajan con sobras sino más bien con ese excedente de alimentos que no ha sido vendido, servido o consumido. Y, que además, se encuentra bromatológicamente testeado.“Desde el año pasado comenzamos a notar cambios en la sociedad. Al principio, nos llamaban de todos lados para que nos acerquemos a rescatar alimentos. Pero este año, esa cifra disminuyó muchísimo porque las personas realizaban autorescates y se conectaban directamente con los comedores u organizaciones que recibían los alimentos. Eso no quiere decir que no haya sobrado comida. Siempre sobra mucha comida, pero lo bueno es que ahora las personas en vez de tirar, la comparten. De todas maneras, la batalla contra el hambre la estamos perdiendo. Necesitamos que se tome conciencia de la importancia de respetar los alimentos”, señalaron.De todas maneras, hay rescates que no pueden concretarse ya sea porque esa comida ha perdido la cadena de frío, o fueron condimentados y eso estimula su fermentación. Por eso, los voluntarios de Alimendar recalcaron que “no es necesario que todos seamos rescatistas, sino que con pequeñas acciones diarias, la problemática se puede solucionar.“No solamente hablamos de compartir, que es algo hermoso. Sino también de que podamos reutilizar nuestra propia comida y cocinar o preparar a conciencia”, reflexionaron. “Se trata de valorar el plato de comida, fraccionarla, cuidarla, reutilizarla y sobre todo respetarla. Porque valorar el alimento no debe ser un flagelo, sino un acto de amor”, concluyeron los voluntarios.