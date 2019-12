Valeria Ninch, su trayectoria y motivaciones

Viernes 20 de diciembre de 2019

Hace un mes Valeria Lynch revolucionó todas las redes sociales cuando decidió cambiar por un día su apellido por Ninch y así se convirtió en trending tropic. “Fue brutal, todos se lo creyeron, eso me llamó mucho la atención. Yo estoy loca, pero no para tanto”, reconoce con humor la artista en entrevista con La Nación. Ahora, separación de su marido Cau Bornes y rumores de romance con el músico Mariano Martínez (líder de Ataque 77) mediantes, vuelve a llamar la atención con la reversión rockera de de su repertorio, en el trabajo que acaba de editar Sony Music Rompecabezas-Terapia de rock.Exacto. Sí, este estilo y este género tienen que ver con mi esencia. Yo empecé cuando el rock era marginal y estaba prohibido, cuando teníamos que cantar en los sótanos. Yo empecé haciendo Hair (el musical), en una época súper convulsionada y revolucionaria. Pero el rock, gracias a Dios, tuvo una vida muy próspera y salió a la luz en el ‘82 porque prohibieron la música en inglés por lo de Malvinas. Por eso tuvo el auge que tuvo, aunque seguramente lo hubiera tenido igual, porque creo que tarde o temprano la buena música siempre encuentra su lugar en la sociedad.Fue muy difícil. Nos juntamos los tres, Álvaro, Mariano y yo, e hicimos una lista como de 100 canciones entre las más populares, las que no lo son tanto y las que no hacía desde hace mucho. Y algunas que los fans siempre me piden. Amante mágico era una de las que no cantaba hacía muchísimo. Con arreglos de rock parece un tema nuevo. Grabamos un montón de canciones, algunas las guardamos porque te adelanto que estamos como para hacer un volumen dos. Gracias a Dios tengo muchas canciones conocidas que el público va eligiendo a través de las épocas, no es que soy una cantante de un solo hit y por ese único éxito trabajé toda mi vida, no señor. Entonces fue muy difícil la elección de los temas; cada uno quería incluir temas diferentes. Mariano me insistió, por ejemplo, para que pusiera Fuera de mi vida, entonces lo arreglamos y lo grabamos, pero finalmente tuvimos que sacrificarlo al igual que a otras canciones, para que el disco resultara compacto. A todos esos los guardamos para un volumen dos.Ay no, estábamos mal hacía muchos años. Las separaciones nunca son de un día para el otro, siempre hay intentos de arreglos, elaboraciones varias y finalmente la aceptación de que algo ya no funciona. Ahí te preguntás: ¿qué hacemos? Lo nuestro fue de común acuerdo, yo tiré la onda y Cau la aceptó. Hacía mucho que no veníamos bien, pero yo no soy muy de contar, ni me interesa que la prensa se entere de estas cuestiones personales, a mí no me copa mucho eso. Nunca fui de esconderme, pero tampoco de contar todo lo que pasó en la pareja durante estos años ni por qué. Decidimos decir ya está.