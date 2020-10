Valentino Rossi dio positivo de Covid-19 - El Territorio Misiones

Viernes 16 de octubre de 2020

El italiano Valentino Rossi, múltiple campeón de motociciclismo, confirmó que dio positivo de coronavirus y, en consecuencia, se perderá las próximas competencias del MotoGP en Aragón, España.“Por desgracia, esta mañana, cuando me desperté no me sentía bien. Me sentía particularmente débil y tenía algo de fiebre, con lo que llamé al momento al médico, que me hizo dos test. El resultado del test rápido PCR fue negativo. Pero el segundo, del que me ha enviado el resultado esta tarde a las 16:00, por desgracia ha dado positivo”, explicó ayer el piloto de Yamaha.