Vacunación en pandemia: hubo que acudir a referentes y visitar casas - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Todas las dosis dentro del Calendario Nacional de vacunación son gratuitas y obligatorias.





En cifra 22% A nivel nacional, un 22% de los hogares argentinos demoró la vacunación de sus niños por efecto de la cuarentena, señalan desde la Save.

Ya vacunaron a 240 mil personas con la antigripal

En un documento titulado “El impacto de la pandemia Covid-19 sobre el sistema de salud argentino”, que publicó la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (Save), la entidad reflejó su preocupación por la caída de la inmunización. “Existe especial preocupación entre los pediatras por la disminución de los controles y del cumplimiento de los esquemas gratuitos y obligatorios de vacunación”, dijeron.“Según datos del relevamiento realizado por la UCA (Observatorio de la Deuda Social Argentina) un 22% de los hogares argentinos demoró la vacunación de sus niños por efecto de la cuarentena, correspondiendo mayoritariamente a los estratos medios y bajos”, agregaron.En ese punto, una de las principales preocupaciones se centró en la posible reaparición de enfermedades ya erradicadas o controladas por el sistema de salud argentino.De esa forma, y para saber cómo se abordó la vacunación en Misiones en el marco de la crisis sanitaria, El Territorio consultó a Roberto Lima, jefe de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública la provincia.“La vacunación en pandemia nos permitió innovar en otras estrategias que quizás no se hubiesen hecho si no estábamos en este contexto”, señaló el profesional de la salud.Si bien recalcó que en las primeras semanas la pandemia impactó porque la población estaba reticente a acudir a los centros de salud a vacunarse ante el temor de contagiarse de coronavirus, desde Salud Pública desplegaron un abanico de estrategias para que la vacunación no decaiga entre los misioneros, principalmente en embarazadas, recién nacidos y niños en edad escolar.“Hicimos un análisis crítico de la situación en cada lugar de la provincia, porque cada localidad tiene su forma de trabajar. Y hubo buenas estrategias de vacunación. En Puerto Iguazú, por ejemplo, se hizo la auto vacunación, la gente se acercaba en su vehículo a los centros de salud y sin bajar del auto, los vacunadores les aplicaban las dosis, respetando siempre las normas de bioseguridad”, ejemplificó Lima sobre una de las modalidades de inmunización adoptadas.Otra de las aristas de trabajo actualmente está concentrada en inmunizar con las vacunas obligatorias dentro de Calendario Nacional a los niños en edad escolar, para ello se ahondó en la estrategia de vacunar casa por casa respetando los protocolos de seguridad por Covid-19 o a través de figuras de referencia en una comunidad.“Estamos trabajando también en captar la vacunación de la población en edad escolar a través de actores sociales que son convocantes, como pastores de iglesias o cualquier otra figura convocante”, indicó.Aunque el impacto de la caída de la vacunación no fue tan fuerte en Misiones, reconoció Lima. “Evaluamos los indicadores y la cobertura de cada vacuna. No estábamos tan mal, pero sin duda siempre se puede mejorar. Por eso nos abocamos básicamente a la vacunación en terreno, empezando a identificar a la población y con todas las normas y protocolos establecidos realizar la vacunación casa por casa”, añadió.Por otra parte, el actual jefe de Inmunizaciones se refirió a la necesidad de romper mitos con las vacunas y así se explayó sobre las falsas creencias que muchas veces son instaladas por grupos anti-vacunas sin base científica. Para ello ejemplificó con la vacuna del virus del papiloma humano o HPV.“La estrategia de la aplicación para esa vacuna en sus inicios fue pensada solo para pre adolescentes mujeres de 11 años. Eso hoy por hoy está ampliado también a los preadolescentes varones. Entonces, personalmente pienso que hay que trabajar en la sensibilización de la población en general, con trabajo constante y educación para la salud”, comentó Lima.“Hay que instalar el tema de la inmunización en las escuelas y que para el niño la inmunización no sea algo malo como ‘si te portás mal te voy a vacunar’. Queremos que la vacunación sea un acto importante y bueno. Todo eso nos va a ayudar a romper con los mitos y va a hacer que las personas tomen otra conciencia con la vacunación”, expresó.“Uno de los grandes estigmas con la vacuna del HPV es que esa enfermedad es asociada sólo al género femenino y no es así, porque hay evidencia científica de que los cánceres por relaciones sexuales no convencionales se pueden generar también en el pene o en la boca. Y eso se puede prevenir con una vacuna como esta”, expuso.Por último, dejó en claro que se logró regularizar la llegada de dosis de todas las vacunas y actualmente no hay faltante en los Caps y hospitales.Hasta esta semana se logró vacunar a 240.200 personas en la campaña antigripal 2020, cumpliéndose con casi la totalidad de la población objetivo estimada en unas 250 mil personas.“Los indicadores de la campaña nos señalan que hubo alta demanda de la vacuna. Muchísima gente la demandó, no sólo dentro de la población objetivo sino también fuera de los grupos de riesgo”, precisó Lima.“Si bien la vacuna está incluida en el calendario nacional de vacunación durante todo el año, lo que hacemos es trabajar previo al invierno con una modalidad de campaña para tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas posible y obtener en poco periodo de tiempo un alto impacto, para disminuir la circulación viral”, dijo y siguió: “Este año trabajamos en conjunto con la vacunación antigripal con la antineumocócica para los grupos de riesgo, en esos casos aplicamos la vacuna Prevenar 13 y el año próximo la Pneumo 23 para prevenir la neumonía”.Aclaró que por más que culmine la etapa invernal, la inmunización sigue con la población objetivo. “Por eso a esas personas les pedimos que se acerquen a los centros de salud para recibir la dosis si aun no lo hicieron, porque la circulación viral se puede extender a lo largo del año”, reflejó.Reforzó el pedido a las futuras madres para que se vacunen. “Todas las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación deben hacerlo. No sólo por ellas sino también por la protección cruzada que hay para el feto, porque el bebé cuando nace no se puede poner la antigripal hasta los 6 meses de edad”.Con los niveles de inmunización “estamos muy bien en los adultos mayores de 65 años o más que tuvieron una vacunación oportuna al igual que el personal de salud. Pero las vacunas van a seguir llegando, nosotros tenemos un perfil de entrega desde Nación que va por trimestre. Como es una vacuna obligatoria, llegan continuamente para los chicos que van cumpliendo 6 meses de vida y las embarazadas”.