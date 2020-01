Vacaciones en el teatro

Viernes 24 de enero de 2020

Misiones ofrece una gran variedad de propuestas y actividades para desarrollar en familia durante las vacaciones de verano. Pero este 2020 se suma una nueva alternativa. Es que la Sala Tempo (3 de febrero 1916) abre sus puertas en pleno enero, para acercar el teatro a los posadeños, de manera que las familias puedan disfrutar de una de las obras que con mayor repercusión en el 2019.

Dícese de la persona cuyo cónyuge ha muerto arranca el 2020 contagiando risas y alegría. Una comedia “muy divertida y que gusta mucho. El público la pasa bien porque es una obra que tiene de todo”, comentó Silvana Wairencya, directora del espectáculo en diálogo con El Territorio.

Además, “me parece que es una buena opción en verano, para los que se quedan a veranear en Misiones. A veces, cierran las salas durante toda la época, pero en realidad me parece que es una alternativa interesante, ya sea para lo que no viajan y desean disfrutar de algo distinto en la ciudad; como así también para los turistas que llegan a la provincia y desean conocer, visualizar y aprender sobre el teatro en Misiones”, agregó la directora.

Tanto Wairencya como la única actriz del elenco, Solly Galván, y el resto del equipo de producción, vienen trabajando en la divertida historia desde abril del año pasado.

Sin embargo, por cuestiones de agenda y ya que la tierra colorada fue sede del Festival Nacional de Teatro el año pasado, la obra pudo estrenarse recién a fines de noviembre. Y, pese a las pocas funciones que dieron, la cosechó éxitos y muy buenas críticas tanto en el público como en el ambiente artístico.

Este año, Dícese... inició su agenda abriendo temporada en Paraguay con dos funciones en el Auditorio Paraná, donde también fueron muy bien recibidos.

La ocurrente comedia, de Sonia Daniel, relata la decisión de una mujer de mediana edad que, en vísperas de la celebración de su aniversario de casada, pierde a su marido. El mismo día en el que el matrimonio cumple 25 años de casados, aniversario que celebrarían con una gran fiesta, se produce el deceso del esposo.

Entonces, es cuando ella, que tenía el festejo organizado, decide no suspender el evento y realizar el velorio en lugar de la fiesta. “Total, los invitados van a venir, están contratados el DJ y el fotógrafo, el servicio de catering y decoración, está todo preparado”, contó la directora. Y a eso se suma que “el fallecido era una persona muy tacaña. Por eso ‘seguramente estaría muy contento de que no se haya desperdiciado nada’, dice la actriz al tomar la decisión de no suspender la ceremonia durante la obra”, agregó Wairencya.

Así, la obra transcurre con el relato de cuatro personajes, todos interpretados por la mismísima Solly Galván, quien encarnando los papeles de viuda, hija, empleada doméstica y vecina del difunto, relata con diferentes subjetividades el suceso, con todo el humor negro que caracteriza a la situación misma.

Esa es justamente una de las particularidades más destacables de la obra: una misma actriz que interpreta a cuatro personajes distintos y en simultáneo.

Pero lograrlo no fue nada fácil: “Destaco muchísimo la labor de la actriz en ese sentido. Entre las dos fuimos tratando de descubrir la personalidad de cada uno de los personajes y los más representativo de cada uno”, contó Wairencya, quien confesó además que este es el primer trabajo que comparte con la actriz standapera; al tiempo que agregó: “Fue nuestro mayor desafío, encontrar la personalidad de cada personaje y poder diferenciarlos tanto en el carácter como en el vestuario, peinado, maquillaje, gestualidad y demás recursos. Porque son personas muy diferentes pero que a la vez relatan una situación compartida”.

La divertida obra se presenta hoy en la Sala Tempo a las 21.30, y por el momento es la única función agendada, ya que el elenco tiene planes de realizar una gira por el interior de la tierra colorada y recorrer varios puntos de la provincia.

“Estamos muy expectantes por el reestreno. Más allá de la buena repercusión del año pasado, este año comenzamos en una fecha distinta, en otra época del año y eso también influye. Pero estamos entusiasmados”, destacó la directora de la obra que cuenta con el respaldo del Instituto Nacional del Teatro (INT) y busca instaurarse como una nueva alternativa familiar en las vacaciones de verano.