Va por el 10

Sábado 11 de enero de 2020

Tras un inmejorable cierre del 2019, en el que logró una racha de nueve triunfos consecutivos, Oberá Tenis Club (OTC) recibirá esta noche a Ameghino de Villa María, Córdoba, en el partido que marcará su estrenó en el 2020.

El encuentro se disputará desde las 21, en el estadio Luis Augusto Derna, con el arbitraje de Gustavo Danna, Alejadro Costa y Elías Raboy.

Tras un inicio de temporada irregular, el cambio de entrenador enderezó el rumbo del Celeste y de la mano de Leandro Hiriart llegaron los mejores resultados, al punto que se obtuvo la clasificación al Súper 4, certamen que se disputará en Oberá el 14 y 15 de febrero.

El elenco obereño marcha invicto en la segunda fase y lidera la Conferencia Norte. Además no conoce la derrota como local en lo que va del torneo.



Aprovechar el momento

En este contexto, el rival de esta noche parece accesible puesto que perdió tres de los últimos cuatro partidos que disputó, aunque el dueño de casa viene de un parate de tres semanas por el receso de fin de año.

Por ello, en la previa el DT subrayó que “el mayor desafío es no relajarse. No se ganó absolutamente nada, el equipo terminó primero antes del receso y con la clasificación al Súper 4. Los objetivos intermedios están cumplidos pero todavía no se plasmó ninguno. Nuestra mentalidad es de seguir e ir por más”.

Con relación al récord de nueve partidos ganados de forma consecutiva, opinó que “nos da la pauta de que se hicieron muchas cosas bien. Lo más importante es que creo que el equipo todavía no llegó a su techo, sobre todo en la parte ofensiva. Podemos mejorar aún más y jugar mejor”.

Por su parte, el ala-pivote Rodrigo Sánchez destacó: “Estamos muy contentos con lo deportivo y con el grupo en sí. Creo que es muy difícil armar buenos grupos deportivos y humanos, y creo que acá se está dando todo”.

Y agregó: “El equipo entendió que si se sacrifica un poquito más y que cada uno pone un poquito más, el talento individual que tenemos termina haciendo que las cosas salgan bien. Por eso no es casualidad haber ganado nueve partidos seguidos”.