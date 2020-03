“Va a ser difícil la vuelta”

Lunes 30 de marzo de 2020

Una década jugando en el básquet argentino En 2010 Gastón Essengue desembarcó en Corrientes y se unió a San Martín, en lo que significó su llegada al básquet argentino.

Una década después, el camerunés continúa en nuestro país y, si bien cuando alguno de sus equipos termina la temporada se va a jugar a otro lado, siempre regresa.

Después de San Martín, Essengue pasó por Asociación Italiana de Charata, Chaco, Quilmes, San Isidro de San Francisco (tuvo dos etapas), Libertad de Sunchales, Comunicaciones de Mercedes, Estudiantes de Olavarría y Platense, antes de arribar a Misiones para sumarse a OTC.

Su paso glorioso por la selección de Camerún Desde 2001 y hasta 2015, Gastón Essengue formó parte de la selección de Camerún, con la que conquistó la única medalla de la historia del conjunto nacional.

En 2007, Camerún fue segunda de Angola y se quedó con la medalla de plata de la Afrobasket (torneo Fiba África). En esa final, Essengue anotó 14 puntos, pero fue derrota de su equipo por 86-72.

Ya en 2015 y luego de ese mismo torneo, el ala-pivote se retiró del seleccionado, tras ser durante 9 años el capitán. Si bien reconoció que lo llamaron para formar parte de otros planteles, prefirió dejarle su lugar a una nueva generación.

Camerún no es un habitual representante de África en los mundiales o los Juegos Olímpicos, por eso la medalla de plata de 2007 significa un punto alto para esa selección. Desde 2001 y hasta 2015, Gastón Essengue formó parte de la selección de Camerún, con la que conquistó la única medalla de la historia del conjunto nacional.En 2007, Camerún fue segunda de Angola y se quedó con la medalla de plata de la Afrobasket (torneo Fiba África). En esa final, Essengue anotó 14 puntos, pero fue derrota de su equipo por 86-72.Ya en 2015 y luego de ese mismo torneo, el ala-pivote se retiró del seleccionado, tras ser durante 9 años el capitán. Si bien reconoció que lo llamaron para formar parte de otros planteles, prefirió dejarle su lugar a una nueva generación.Camerún no es un habitual representante de África en los mundiales o los Juegos Olímpicos, por eso la medalla de plata de 2007 significa un punto alto para esa selección.

Oberá Tenis Club estaba en uno de los mejores momentos de la temporada. En febrero se consagró campeón del Súper 4 y es líder de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de básquet, pero el coronavirus pateó el tablero. Todo quedó en suspenso y el regreso de la actividad se daría, en el mejor de los casos, en mayo.Antes de que se decretara el aislamiento social, muchos extranjeros que juegan en Argentina prefirieron regresar a sus países, pero para Gastón Essengue esa no fue una opción. El camerunés que es parte del Celeste habló con la dirigencia y decidió permanecer en la Capital del Monte.La rutina del africano cambió, como la de todas las personas que deben permanecer en su casa, pero con el agregado de que no está en su país y tampoco acompañado de sus seres queridos.“Yo estoy solo. Mi familia está en México. Allá está mi mujer y está difícil el tema de viajar. En abril no vamos a jugar y quizás haya chances de volver en mayo”, contó Essengue, quien pensó en la chance de viajar al norte de América, pero reconoció que más allá del cierre de fronteras “en este momento uno no sabe lo que puede pasar viajando. Me conviene estar en casa, cuidarme y cuidar a mi familia”.Para Essengue no fue una sorpresa lo del coronavirus. El jugador del Celeste venía siguiendo el recorrido del Covid-19 desde hace un tiempo. “Siempre escucho las noticias de Camerún y de Europa, estoy muy conectado. Yo sabía desde enero lo que pasaba en Francia, tengo muchos amigos que juegan allá y me hablaban de lo que estaba pasando”, expresó.En ese sentido, Essengue destacó las buenas decisiones que se tomaron en Argentina y comparó la situación de nuestro país con las del suyo: “En Camerún hace una semana se encontró el primer caso. En una semana creció y ya son 88 casos. Seguro que hay mucho más. Allá también se cerraron todas las escuelas y algunas actividades, pero seguramente esta semana van a cerrar las fronteras”.El parate por la pandemia del coronavirus fue un cachetazo para OTC, que venía cumpliendo con lo planeado para esta temporada. El ascenso es el objetivo y el título en el Súper 4 fue una inyección tremenda para el Celeste.“Veníamos en un buen momento”, se lamentó Essengue y avisó que “va a ser difícil la vuelta”. “Vamos a tener que tener una o dos semanas muy fuertes antes de volver al nivel”, comentó.Los días son más complicados encerrado en su casa en Oberá. La rutina es completamente diferente, pero el camerunés se adapta al encierro.“La verdad es que no estoy muy preocupado por el tema ejercicios. No sabemos cuándo vamos a volver a jugar. Hago algunos ejercicios, aunque no muchos porque no se puede correr (en su casa). Me levanto y hago 30 o 40 minutos, pero la verdad que no te sirve mucho, porque nosotros los deportistas de alto rendimiento necesitamos mucho cardio y eso no lo tenemos”, explicó.Además, Essengue contó que junto al grupo “estamos haciendo nuestra parte, que es comer bien y no ganar kilos”. “Tenemos que quedarnos en casa y cuidarnos. Voy al club para buscar la comida y vuelvo”, comentó en cuanto a su día a día y pidió “respetar lo que dice el gobierno”.Si bien el deporte no es la prioridad en este momento, quienes están involucrados viven con mucha incertidumbre cuándo se dará la vuelta de sus respectivas actividades. “No sabemos cuándo vamos a jugar y en qué formato lo vamos a hacer”, dijo el camerunés en cuanto el regreso del básquet en Argentina.“Siempre a fines de mayo o principios de junio terminamos la temporada y es una lástima porque el club invirtió mucho para el ascenso y lo estábamos haciendo bien para entrar a los playoffs. A los que están abajo en la tabla les conviene que se termine la temporada. Nosotros si tenemos que aguantar un mes más para terminar vamos a esperar. No tenemos la garantía de que vayamos a ganar, pero tenemos más posibilidades que otros clubes”, analizó el ala-pivot de OTC.“Muchos extranjeros de otros equipos se fueron y no saben qué van a hacer. Yo hablé con los dirigentes y ellos están firmes en esperar”, aseguró, pero la extensión de la cuarentena sembró la duda sobre su futuro y confesó que “no sé qué voy a hacer”.La idea de Essengue es quedarse y pelear con OTC por el ascenso, pero también empezó a jugar en su cabeza la falta de su familia y la distancia que lo separa de sus seres queridos.Como para muchos, el futuro es incierto y esa situación no excede a Gastón Essengue. Habrá que esperar para que se confirme cómo serán las próximas semanas, si hay definiciones o no en cuanto a la vuelta del deporte en Argentina y cuál será el futuro del camerunés en la Tierra Colorada.Por ahora, el basquetbolista de 36 años pasa la cuarentena en la Capital del Monte con el optimismo de que este momento de incertidumbre pasará para volver al parquet y pelear con OTC por el ascenso a la Liga Nacional.