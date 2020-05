“Va a pasar mucho tiempo para volver al turismo que conocíamos”

Domingo 10 de mayo de 2020 | 09:00hs.

Quienes saben lo que significa un parate total son las empresas de turismo. El sector está viviendo la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial y es uno de los sectores económicos más duramente afectados por el Covid-19.

Con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), la consultora Bernstein arrojó que España perdería en un año 52.460 millones de dólares de ingreso bruto directo, Estados Unidos sería el segundo más perjudicado al perder 52.040 millones de dólares, seguido por Turquía (32.550 millones), Italia (26.750 millones), Indonesia (23.050), Francia (21.870), Japón (17.340), Grecia (16.400), Holanda (16.060), Portugal (15.910) y México (15.680).

Los datos del Indec dicen que los argentinos que viajaron al exterior en 2019 gastaron 7.850 millones de dólares. En Argentina los números también son alarmantes: en 2019 el turismo receptivo generó cerca 5.500 millones de dólares, mientras que el acumulado de enero y febrero 2020 fue de 1.715.500 millones de dólares, lo que implicaba un alza notable en las proyecciones para este año.

Pero las esperanzas se derrumbaron de golpe con el inicio de la pandemia. Si todo el gasto en turismo exterior se quedara en el país, Argentina ganaría (usando los datos de 2019) 2.609 millones de dólares.

“Si hay algo que está parado es nuestro sector. No tenemos previsión de nada. Hay una serie de suposiciones e hipótesis de que algunas cosas van a comenzar a funcionar, pero no hay nada concreto”, expresó Héctor Dopazo, presidente de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo (Amat).

En el país, las empresas turísticas generan más de un millón de puestos de trabajo, hay más de 17.000 hoteles y 5.000 agencias de viajes, según datos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Hoy todas las agencias de turismo están cerradas, los trabajadores realizan teletrabajo y no ven un cambio dentro de los próximos días, o meses.

Según datos de la empresa Almundo, 200.000 vuelos fueron cancelados y reprogramados en sólo quince días, 39 países cerraron sus fronteras, 20.000 argentinos se encuentran varados en diferentes países y 10.000 hoteles locales cerraron sus puertas.



Nada claro

Si bien desde la Nación se trata de buscar estrategias para que el sector “llegue de pie” al después de la pandemia, el cierre de fronteras, la incapacidad de planificar y el miedo de los viajeros ante el contagio deja un panorama desalentador.

“La situación del sector es la más crítica de todos los sectores. Hay actividades que ya han regresado, otras que en las próximas semanas van a comenzar nuevamente, más allá de que puedan tener determinadas restricciones, pero la nuestra directamente no. No tenemos permiso para abrir las agencias y en el caso que pudiéramos abrir, tampoco podemos vender porque los hoteles siguen cerrados, los servicios siguen cerrados, los parques nacionales siguen cerrados, la gente de hecho no va a viajar ni quiere hacerlo en este momento por miedo al Covid-19, que diezma las ganas de la gente de moverse; es más, se está hablando de protocolos muy exhaustivos y muy puntuales para el sector cuando se intente hacer la reactivación de todo y la gente va a tener muy en cuenta todo eso” comentó Dopazo.

Se cree que una vez que el turismo vuelva a abrir sus puertas, los pasajeros tendrán que someterse a test en sus aeropuertos de origen, dispondrán de asientos separados por plástico en los aviones y hasta deberán encerrarse en cubículos en plena playa.

Para las agencias de turismo, tratar de pensar hoy en un viaje es casi imposible. Elegir un destino internacional y preparar un paquete de servicios está muy lejos de lo que era apenas dos meses atrás.

En este sentido, Dopazo comentó cómo es pensar en viajar en el contexto de pandemia. “Nosotros podemos idear algún tipo de operatoria, pero no sabemos a qué atenernos. Todo lo que podamos armar o programar acaba siendo una hipótesis, porque no sabemos cuáles van a ser las reglas del juego. Podemos intentar programar un viaje, pero hoy si nos sentamos en un máquina a querer diagramar un servicio de viaje determinado, no tenemos nada que nos permita hacerlo, es decir no tenemos vuelos, no sabemos con qué hoteles, no sabemos en qué lugares o con qué protocolos de seguridad, no hay elementos necesarios para conformar ese abanico de servicios que intervienen en un viaje”.





"Si hay algo que está parado es nuestro sector. Hay una serie de hipótesis de que algunas cosas van a comenzar a funcionar pero no hay nada concreto" Héctor Dopazo

Presidente de Amat

El tan ansiado regreso

Ante esta situación, países como España e Italia apuntan al turismo local como el primer paso para un nuevo comienzo. También otra de las estrategias es apuntar al turismo natural y al aire libre, lejos de las aglomeraciones y sin contacto con extranjeros. Pareciera que esta opción es la más indicada, ya que se apunta a revalorizar la historia y cultura local mientras vuelve el ánimo de los visitantes de emprender un viaje mucho más largo e internacional.

En este sentido, desde Turismo Misiones se presentó una plataforma para comenzar a viajar después de que termine el aislamiento obligatorio. Desde el viernes se puede acceder a viajapormisiones.com y desde allí elegir categorías o municipios para programar un futuro viaje. Se puede acceder a ofertas interesantes y reservar, para después utilizar los servicios una vez que se habilite la actividad turística en el país y hasta doce meses después de realizada la compra. Los precios que aparecen en la plataforma se congelan hasta el momento del uso.

Diseñada por especialistas de la cartera turística, en colaboración directa con los hoteleros y empresarios del sector, en la página se puede buscar actividades en los municipios misioneros, por ejemplo si se elige El Soberbio, hasta el cierre de esta edición se encontraban doce atractivas ofertas que abarcan alojamientos, alquiler de bicicletas, excursiones y demás. Una vez que se elige el destino que se quiere visitar, se debe clickear y aparece una breve descripción del recorrido o lugar y datos de contacto para reservar ya mismo, podríamos decir que estamos frente al Booking misionero.

Ir de a poco y siguiendo protocolos es lo que se viene para el turismo que, aparentemente irá de lo local a lo internacional.

“Lo que se prevé va a ser eso, que se reactive de a poco, que se reactive el turismo regional primeramente, el provincial, el nacional en las primeras etapas, porque para volver al turismo internacional como lo conocíamos va a pasar mucho tiempo. Todo lo que podamos idear como posible desarrollo de servicio va a tener que esperar, porque hoy no tenemos seguridad de nada y el contexto varía día a día”, sentenció Héctor Dopazo.

Desde Turismo de Nación se presentará al país como un destino seguro para visitar. El cuidado de la población es una de las tantas razones para potenciar al país como un espacio seguro para el turismo interno y, luego, para la promoción en el exterior.

De manera, articulada con el sector privado y las provincias, la cartera turística capacitará a todos los actores del turismo para que incorporen la idea del cambio de paradigma: la importancia de los protocolos de salud en la oferta del servicio.





En cifras $7.850 Millones de dólares gastaron los argentinos que viajaron al exterior en 2019, según datos del Indec $5.500 Millones de dólares generó en 2019 el turismo receptivo. Cifra que se vio derrumbara a causa de la pandemia.

A largo plazo se retomará la promoción de las maravillas naturales, con el foco en la naturaleza, en línea con las nuevas demandas globales. Habrá nuevos hábitos para viajar y se cree que el turismo interno será uno de los grandes reactivadores.