Usain Bolt dio positivo de coronavirus después de festejar su cumpleaños - El Territorio Misiones

Lunes 24 de agosto de 2020 | 22:30hs.





Bolt, 11 veces campeón olímpico y plusmarquista de 100 y 200 metros llanos, cumplió años el pasado viernes y lo celebró con una fiesta sorpresa organizada por su novia, Kasi Bennett. Del multitudinario festejo participaron, entre otros, el extremo del Manchester City, Raheem Sterling, y el delantero jamaiquino del Bayer Leverkusen, Leon Bailey.





De acuerdo a varios medios ingleses, en la fiesta estuvieron otros personajes muy conocidos como los cantantes de reggae Christopher Martin y Ricardo Gardner, la bailarina Desha Ravaz, y la estrella del cricket Chris Gayle.





Una vez que se difundió la noticia, Bolt aclaró un poco la situación a través de su cuenta de Instagram, aunque no quiso confirmar el resultado del test. "Al mirar las redes sociales, vi que dicen que se confirma que tengo Covid-19. Me hice una prueba el sábado para irme porque tengo que trabajar. Estoy tratando de ser responsable, así que me quedaré en casa por mis amigos. Además, no tengo síntomas, pero me pondré en cuarentena y esperaré la confirmación para ver cuál es el protocolo. Hasta entonces, sólo para estar seguro, estoy guardando cuarentena yo solo, simplemente para estar tranquilo y que la gente de ahí afuera sepa que está segura", señaló la leyenda del atletismo, que recibió fuertes críticas por la fiesta del fin de semana, ya que la capital jamaiquina registró 410 casos de coronavirus en las últimas dos semanas, por lo que se estima que el virus está circulando.

