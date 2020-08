Usain Bolt confesó cuál fue el único fracaso en su carrera como deportista

Viernes 7 de agosto de 2020

Con ocho oros olímpicos y quince medallas mundialistas, Usain Bolt se transformó en una leyenda del atletismo. El jamaiquino escribió su historia dorada a una velocidad similar a la que desplegaba en las pistas, pero después de su retiro profesional el Hijo del Viento incursionó en una disciplina en la que no logró obtener los mismos resultados.La figura internacional de 33 años, soñaba con ser futbolista desde chico e intentó empezar una carrera en el Central Coast Mariners de Australia en 2018, luego de abandonar el atletismo. Sin embargo, el hombre más rápido del mundo sólo convirtió dos goles en un amistoso de pretemporada, y sus esperanzas se desvanecieron.“Creo que no tuve una oportunidad justa. No he hecho las cosas como las quería hacer, porque considero que el fútbol es algo en lo que creo que habría sido bueno”, analizó Bolt.