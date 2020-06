Uruguay: se registraron solo dos nuevos casos en los últimos cinco días

Sábado 13 de junio de 2020 | 08:40hs.

Por cuarta vez en los últimos cinco días, Uruguay no registró nuevos casos de coronavirus en el territorio, luego de que los 765 tests realizados a lo largo de la jornada dieran negativo. En consecuencia, el presidente Luis Lacalle Pou confirmó que continuará con la reapertura de distintas actividades y servicios, tal como se viene desarrollando desde hace unas semanas.De acuerdo al último reporte provisto por las autoridades sanitarias, en el país actualmente se cuentan 44 casos activos de los 1049 que fueron confirmados desde el inicio de la pandemia. En tanto, el número de muertes asciende a 23.De los contagiados, cuatro se encuentran en unidades de terapia intensiva, mientras que el resto cursa la enfermedad fuera de un centro de salud. Además, solo siete de los 19 departamentos en los que está dividido el país cuentan con casos activos.A partir de la baja presencia del virus en el país, el gobierno de Luis Lacalle Pou impulsó la reanudación de distintas actividades y servicios, entre las que se incluyen las clases y las visitas a centros comerciales.El último anuncio de esta naturaleza tuvo lugar el jueves, cuando se informó que los servicios religiosos presenciales volverán a partir del 19 de junio, con un protocolo sanitario estricto. Entre las medidas se estableció que las ceremonias no podrán durar más de 45 minutos y se exhorta a las personas mayores de 65 años a no concurrir.La mayoría de los centros comerciales, en tanto, reabrieron sus puertas también con la obligación de respetar las medidas de prevención establecidas: disponer en sus entradas alfombras sanitizantes, dispensadores de alcohol y cámaras termográficas. Si la temperatura de un cliente supera los 37°C, se le prohibirá a la persona entrar.Finalmente, las clases comenzaron el “proceso de vuelta”, el 1 de junio. El mismo consta de tres etapas y se realiza por orden, de acuerdo a los niveles educativos. Se prevé que para el 29 de este mes se complete la reapertura de todos los centros de educativos del país, tanto públicos como privados. En su anuncio, Lacalle Pou aclaró que “el retorno es voluntario”.