Uruguay: reabren museos, teatros y cines bajo estrictos protocolos

Martes 4 de agosto de 2020 | 11:40hs.

Los teatros, museos y salas de cine de Uruguay están habilitados a reabrir desde este lunes, luego de que el gobierno aprobara un estricto protocolo sanitario que los actores califican de "inaplicable".Después de cinco meses de cierre y tras varios reclamos de la industria cultural, que se consideraba rezagada en la apertura de actividades en el marco de la pandemia de covid-19, el gobierno de Luis Lacalle Pou aprobó la semana pasada los protocolos necesarios para habilitar el funcionamiento de salas de espectáculos, museos y galería de arte.Sin embargo, ya sea por las dimensiones de algunos centros como por las características de ciertos espectáculos, la reapertura es en varios casos dificultosa o casi inviable.El protocolo para teatros determina que debe haber una distancia mínima de dos metros entre espectadores, que deben sentarse en filas alternas y con un máximo de 30% del aforo permitido.Asimismo, la primera fila no puede estar a menos de cinco metros del escenario. Además, los actores deben guardar un distanciamiento mínimo de dos metros entre sí. "Aunque artísticamente sea necesario el contacto físico o un mayor acercamiento entre los intérpretes, el mismo no puede producirse: habrá que adaptar las puestas en escena para responder a este requisito inevitable", apunta el documento difundido por el Ministerio de Educación y Cultura."Parece un protocolo elaborado por alguien que nunca entró a un teatro y no sabe qué está regulando", declaró la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Actores, Alicia Dogliotti, al local canal 12. "Es inaplicable", agregó.El distanciamiento exigido también dificulta las performances de danza, así como las presentaciones en teatros muy pequeños, comunes en Uruguay. En los cines, la mayor traba es la falta de estrenos. Los museos y las galerías de arte, en tanto, no presentan problemas dado que por sus características de circulación es más fácil respetar las distancias.Uruguay, elogiado por el exitoso control de la pandemia de coronavirus sin cuarentena obligatoria, ha reabierto la mayoría de las actividades, incluidas las clases presenciales en todos los niveles. El país de 3,4 millones de habitantes cuenta hasta el momento 1.286 casos y 36 fallecidos por covid-19.