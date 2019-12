Urge un refugio para víctimas de abuso y violencia

Lunes 23 de diciembre de 2019

A diario se registran denuncias por abuso y violencia de género, aunque en el ámbito local no existe un espacio oficial para el resguardo de las víctimas, ya sea porque no tienen adónde ir o porque el agresor constituye un riesgo.Incluso, en muchos casos el victimario es el único sustento del hogar, lo que incrementa la vulnerabilidad de la víctima.Consultado al respecto, Francisco Aguirre, presidente del Tribunal Penal Uno de Oberá, reconoció su preocupación por la falta de un resguardo para las víctimas de abuso y violencia, al tiempo que no existe mayor control ni seguimiento de los imputados una vez que recuperan la libertad.“Personalmente he hablado con intendentes y comisarios para resguardar a las víctimas, porque muchas vez se torna complejo por el lugar donde viven. Por eso muchas veces requerimos presencia policial y contamos con ese apoyo. Sin embargo, no contamos con un organismo interdisciplinario o un hogar de resguardo”, subrayó.En diálogo con la prensa, el magistrado indicó que muchas acusados reinciden, aunque “no contamos con un seguimiento, incluso de aquellos que cumplen condena, para darle seguridad a la víctima afectada en casos de violencia o abuso una vez cumplida la condena”.En definitiva, una vez que el acusado recupera la libertad, no hay control sobre su accionar y posibles consecuencias para la víctima. Tanto es así que existen varios antecedentes trágicos.Con relación a los abusos, Aguirre precisó que constituyen el 60 por ciento de los juicios que se ventilan en el Tribunal Penal.“En general, los abusos son intrafamiliares, por eso el victimario opta por el juicio abreviado para evitar la exposición y enfrentarse a la víctima y su propia familia”, agregó.