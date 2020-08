Unos dos mil adictos en tratamiento podrán acceder a la ayuda de Nación

Miércoles 12 de agosto de 2020

La figura del “Acompañante Par” en la lucha contra la adicción

El programa Potenciar Acompañamiento está destinado a fortalecer los trayectos de vida de las y los jóvenes vulnerables que transitan la última etapa de su tratamiento por consumo problemático y adicciones en algún espacio o dispositivo de la red territorial de Sedronar, a través de la formación para el trabajo y la terminalidad educativa.



La iniciativa prevé que en el primer año, además de continuar con el tratamiento, participarán en la red de trabajo diario del dispositivo, que va desde la preparación de alimentos, compras, limpieza y mantenimiento del lugar, hasta acompañar a los compañeros al médico y ayudarlos a gestionar un trámite, entre otras tareas de cuidados, que tendrán un reconocimiento remunerado.



En ese proceso se asumirán compromisos personales y con los demás dentro del espacio, al tiempo que se retomarán sus lazos familiares y afectivos.



Durante este período, en el que habrá una certificación trimestral de tareas, los jóvenes estarán a cargo de un “Acompañante Par”, que bajo una estrategia de cuidado “cuerpo a cuerpo” llevarán adelante un seguimiento y asistencia para la construcción de un proyecto de vida saludable. Son tutores que ya transitaron su tratamiento y la inserción comunitaria.



Luego, y tras realizar una evaluación interdisciplinaria, la persona puede optar entre finalizar sus estudios primarios y/o secundarios, realizar una capacitación en el marco de la formación profesional o sociolaboral, o incluirse en alguna línea socioproductiva o sociocomunitaria del Potenciar Trabajo de Desarrollo Social.





El gobierno nacional anunció la semana pasada la puesta en marcha del Programa Potenciar Acompañamiento, que consiste en ayudar a pacientes que le están dando batalla a las adicciones. El plan busca brindar contención y apoyo a los jóvenes que transitan la última etapa de su tratamiento contra las drogas. El programa, que estará bancarizado, contempla una ayuda de 8.500 pesos, la mitad del salario mínimo, vital y móvil, para el paciente en tratamiento.En Misiones, se estima que unas dos mil personas están en condiciones de integrar este programa, según manifestó el ministro de Prevención de Adicciones, Samuel López.“Nosotros estimamos que si sumamos todos los dispositivos en funcionamiento, unas 2 mil personas en tratamiento están en condiciones de percibir el beneficio de Nación, que en realidad nosotros lo vemos como una oportunidad”, señaló López en diálogo con El Territorio.Los dispositivos son los lugares habilitados para que el adicto reciba tratamiento ambulatorio, como por ejemplo los consultorios de cesación tabáquica que suman once en toda la provincia, incluyendo el que fue habilitado en el Centro Monoclínico Manantial, en Posadas. En ese sentido, Misiones cuenta con 47 centros de estas características.“La Sedronar nos pidió delimitar el proceso de la institución, pedimos que como provincia nos reconozca los dispositivos con los que contamos. A nivel provincial, sólo existe el Centro Monoclínico Manantial, pero hay otros que son muy reconocidos por el trabajo que vienen realizando, como Fundación Reto a la Vida, la Pastoral de Prevención de Adicciones en Oberá, y hay emprendimientos en Apóstoles y Puerto Iguazú”, detalló el titular del Ministerio creado a fines del año pasado.La cifra de posibles beneficiarios en Misiones del programa nacional se desprende del entrecruzamiento de datos de los dispositivos registrados en la órbita del Ministerio. El año pasado hubo 807 personas asistidas en el Centro Monoclínico Manantial, en tanto se registraron alrededor de 10 mil consultas, de las cuales al menos la mitad desertó. “Hay que reconocer que hay una alta deserción y abandono en el tratamiento”, dijo López, al tiempo que consideró que justamente por eso es una buena idea potenciar el acompañamiento al paciente que libra batalla contra las adicciones.“Esto es una oportunidad para la provincia, es para personas en tratamiento, con un mínimo de seis meses. Nosotros estamos hace siete meses en el Ministerio y tenemos datos de las personas bajo tratamiento”, insistió el funcionario, que previamente a liderar el Ministerio estuvo coordinando los hogares de Día.“Nosotros, en esta cartera que se crea recientemente, nos encontramos con ciertas realidades. Muchas personas abandonan el tratamiento (que es ambulatorio), alrededor del 50%, quizás un poco más, y empezamos a ver cuáles eran las causas del abandono y buscamos por todos los medios de revertir esa estadística”, sostuvo.“Pensamos que la cantidad de gente que está en tratamiento es muy poca, teniendo en cuenta las personas en etapa de consumo, creemos en la importancia del programa para lograr que más pacientes ingresen y sigan el tratamiento”, señaló López.Asimismo, se refirió al estigma que pesa sobre los adictos en tratamiento o bien los recuperados: “hay gente que ya tiene un oficio, de carpintero o herrero, pero como está estigmatizado no consigue trabajo; y por otro lado hay gente en tratamiento con trabajo estable, recibo y obra social que también demanda asistencia. Las adicciones están en todas las clases sociales”, subrayó“Es positivo además porque establece la figura del “acompañante par”, es decir, una persona que acompañe y monitoree a diez pacientes en tratamiento. En Fundación Reto por ejemplo lo llaman la sombra, que acompaña a la gente. La propuesta es que el acompañante sea un adicto en recuperación, alguien que haya pasado por ese drama”, contó.El Territorio accedió además al informe del primer semestre del Observatorio Provincial de Drogas. “El Centro Manantial es el que presenta más afluencia de pacientes por dos motivos: por estar instalado dentro de la capital provincial y por recibir pacientes derivados de otras localidades y otros centros del interior de la provincia. Solamente en el año 2019 se registraron 8.512 pedidos de consulta de 972 pacientes, los cuales fueron atendidos por 23 especialistas en las distintas modalidades psiquiatra, clínico, trabajador social y psicólogo. En la distribución de las atenciones según los meses, se puede observar que los meses de mayor consulta fueron los de agosto y octubre. De los 8.512 turnos generados en el año 2019, el 51% de los turnos no fueron atendidos mientras que el 49% de los mismos llegaron a la atención del paciente.