Unos cinco mil tabacaleros siguen sin entregar producción

Jueves 7 de mayo de 2020

Unos cinco mil productores tabacaleros de la provincia se encuentran en la incertidumbre sobre qué pasará con sus fardos de tabaco debido a que una de las empresas acopiadoras no inició compras. Esto debido al cierre de sus plantas elaboradoras de cigarrillos en el país desde el inicio de la cuarentena. Las demás compañías ya llevan acopiado un porcentaje cercano al 39 % .

Debido al cierre temporal de su planta ubicada en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires, la empresa Massalin Particulares no comenzó el acopio a principios del mes de abril debido a no contar “con el flujo de dinero que produce la venta de cigarrillos. Al estar cerrada no se puede producir, no se puede vender y no ingresa dinero a la compañía”, explicaron a El Territorio diferentes referentes del sector.

Respecto a esto, el presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), Omar Olsson, dijo que “estamos muy preocupados pero sabemos que el gobernador está en contacto directo con el presidente Alberto Fernández y con el jefe de gabinete Santiago Cafiero para tratar de encontrar una solución a esta problemática”, dijo a este medio.

Por su parte, Gustavo Piñeyro, presidente de la Cámara del Tabaco de la provincia, también manifestó estar “en estado de alerta por la incertidumbre para estos colonos”.

Asimismo, el subsecretario de Tabaco del Ministerio del Agro, Carlos Pereyra, aclaró que se están haciendo todas las gestiones para garantizar el acopio. “A lo sumo se comprará un poco más tarde, pero está garantizado por la empresa que apenas puedan solucionar este inconveniente se iniciará el acopio”, precisó.

Buen ritmo

Llegado ayer el día 20 del acopio en la Cooperativa Agroindustrial de Misiones (ex Cooperativa Tabacalera CTM) fueron 1.900 los colonos que ya entregaron y cobraron su tabaco llegando a un 39% del total de 12 millones de kilos que se espera ingresen en esta acopiadora que junto a Massalin tiene proyección de comprar 11.500.000 kilos que acaparan la gran mayoría de la producción misionera.

Según el gerente general de la Cooperativa Agroindustrial, Guido Hut, se pudo llevar a cabo “toda la compra sin ningún problema y se va cumpliendo estrictamente el protocolo sanitario que se impuso y acordó desde el principio”, señaló.

En ese sentido, Olsson señaló que “gracias a Dios no tuvimos ningún problema de salud con los colonos que están entregando su tabaco”.

Aunque anticipó que en forma inédita, “por lo lento que se va haciendo seguramente vamos a terminar el acopio entre fines de agosto y el mes de septiembre”, declaró el titular de la APTM.

Por su parte, se supo que las compras de la Cooperativa Tabacalera de San Vicente (Cotavi) es la más baja con una compra diaria promedio de 28.000 kilos totalizando al día 5 de mayo un total de 341.000 kilos de los 2 millones que tiene proyectado comprar a sus socios productores.



Precios en baja

La grilla de compras la completan las compañías Bonpland Leaf SA (Blasa), que pudo hasta ahora adquirir en su boca de acopio 706.000 kilos de los 1,9 millones que tiene previsto.

En tanto, la empresa Alliance, que posee su plata de acopio en la localidad de Guaraní, ha acopiado 781.000 kilogramos de los 2.100.000 kilogramos que pretende adquirir este año.