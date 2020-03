Unos 400 mil alumnos volverán a las aulas en Misiones

Lunes 9 de marzo de 2020

Para agendar Escuela de Innovación.

Hoy, a las 18, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, participará del acto de inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Innovación, en Posadas. El establecimiento, estará ubicado en inmediaciones al Jardín Botánico, es un bachillerato con orientación en informática



La Escuela de Robótica también arranca

Durante las jornadas de los días miércoles, jueves y viernes más de 800 familias asistieron a las instalaciones de la Escuela de Robótica para presenciar las reuniones de padres de los nuevos estudiantes que realizaron la confirmación de inscripción y horario.

A partir del día hoy, se dará inicio a las clases en la Escuela de Robótica, cada estudiante concurrirá en el día y horario que le fue asignado al momento de la confirmación de su inscripción. Para los estudiantes preinscriptos que aún no realizaron las confirmaciones de inscripción y horarios seguirán abiertas hasta el 15 de Marzo a través de la página web de la escuela de robótica : www.escueladeroboticamisiones.com

El calendario escolar prevé el inicio del ciclo lectivo a partir de hoy, así como estableció la presentación del personal docente y la habilitación de mesas de exámenes para el 2 de marzo último. Así, la semana pasada más de 30.000 docentes volvieron a las escuelas en nivel primario y secundario, etapa que durará toda esta semana, como en el nivel superior hasta el 20 de marzo.De manera que, poco más de 400 mil estudiantes de diferentes niveles volverán hoy a las aulas. Con el gobernador Oscar Herrara Ahuad y el ministro de Educación Miguel Sedoff, quedará formalmente inaugurado el año escolar en el municipio de San Pedro (ver página 5).Por la tarde, y con la presencia del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se llevará adelante la apertura de la Escuela Secundaria de Innovación de Misiones.La institución inaugurada en 2019 compartía edificio con el CEP 34 y a partir de hoy contará con espacio propio, en el predio del Jardín Botánico. Tras la inauguración, se irá mudando equipamiento y demás pertenencias a las nuevas instalaciones. La Secundaria de Innovación es un bachillerato que complementa conocimiento en informática y robótica.En cumplimiento del calendario escolar 2020, unos 400 mil estudiantes y 33,248 educadores, vuelven a clase en los niveles: inicial, primaria, primaria de adultos y secundaria en la provincia de Misiones. En tanto los 31.571 del nivel superior (no universitario), con sus 3.503 estudiantes lo harán el próximo 23 de marzo.Además, este año se estrenarán las obras edilicias de 22 instituciones educativas que fueron realizadas con fondos provinciales y otras diez que fueron realizadas a través de programas nacionales.El ciclo lectivo culminará el 4 de diciembre (el superior lo hará el 13 de noviembre). Se prevé la realización de dos jornadas de Proyecto Educativo Institucional (PEI): el 31 de marzo y 13 de noviembre, más tres jornadas de Formación Situada con fecha a definir.El receso de invierno está estipulado del 13 al 24 de julio y antes de las vacaciones se habilitarán las mesas para rendir materias previas en el nivel secundario. El periodo de evaluaciones complementarias de julio, en secundario, se debe a los resultados positivos obtenidos en la experiencia de los últimos dos años.Con este calendario se prevé llegar a los 194 días de clase con finalización de las actividades administrativas el 21 de diciembre.Misiones cuenta con un subsistema de ofertas de formación complementarias, no formal, que se brindan a contraturno. En ella transitan 50,522 estudiantes distribuidos en 308 instituciones, tanto de gestión estatal como privada.En cuanto Formación Profesional (cursos y talleres) para adultos se pueden encontrar: escuelas con cursos y talleres (adultos PPAEBA, Epet, institutos, etc) en instituciones de gestión estatal y de gestión privada, que en conjunto suman 204 establecimientos con una población de 26.898. También Centros de Formación Profesional por los que transitan 32.585 estudiantes en 233 unidades de servicio. Además, se dictan Actividades Complementarias Deportivas con un total de 12.412 personas en formación deportiva en 37 unidades de servicio.También el sistema educativo misionero cuenta con cursos de capacitación en instituciones superiores y de formación artística, con la Escuela de Robótica que reúne a 1903 estudiantes, con el Centro de Rehabilitación del Ciego Santa Clara de Asís, el Centro de Educación Especial 2, el Instituto de Educación Especial.