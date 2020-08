Unos 3.000 alumnos de la educación técnica podrán hacer prácticas y pasantías - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020

"Había un pedido muy fuerte por parte de los directivos y docentes de que podamos mover un poquito la aguja"Gilson Berger Subsecretario de Educación Técnica de Misiones

Las autoridades de las escuelas técnicas de Wanda (Epet 44) y Puerto Libertad (Epet 33) aseguraron que se encuentran “esperando el convenio marco del CGE para firmar las pasantías con las empresas y los municipios. Mientras tanto, estamos realizando los contactos para cuando tengamos esa herramienta”.





Proponen crear una fundación técnica En el caso de la Epet N° 4 de Puerto Iguazú, un grupo de docentes del establecimiento generó un proyecto que propone la creación de una fundación técnica para incubar proyectos y empresas simuladas por estudiantes con el aporte de diferentes compañías. La escuela cuenta con tres carreras, una de ellas tendrá su primera promoción este año y se trata de la carrera de Técnicos en Informática. El director interino, Gerardo Coronel, comentó: “En la escuela tenemos tres coordinadores (un docente por cada modalidad). Todos los años las pasantías se realizan en la Municipalidad, Hotel casino Iguazú, Cable Video Imagen, Hotel Panoramic,con los cuales coordinamos a principio de año. Una vez que salga por resolución, que indica que los alumnos pueden volver a las actividades y estén habilitados los espacios, podrán realizar normalmente tal como está diagramado”.

El segundo cuatrimestre del calendario escolar comenzó el 27 de julio, todavía bajo la modalidad virtual. Sin embargo, una gran preocupación estaba puesta en los alumnos de sexto año de las escuelas técnicas, quienes necesitan realizar Prácticas Profesionalizantes (PP) dentro o fuera de la escuela para egresar y recibir su título.Esta instancia de estrategia formativa fue aprobada por la Subsecretaría de Educación Técnica de Misiones -dependiente del Consejo General de Educación (CGE)- y desde el 7 de septiembre los jóvenes podrán comenzar las prácticas para cerrar su trayectoria académica.En este contexto, Radioactiva 100.7 dialogó con Gilson Berger, subsecretario de Educación Técnica de Misiones. “Lo que nosotros consideramos con nuestro equipo educativo es que estarían dadas las condiciones para que tanto los estudiantes del último año de la educación técnica -que estarían egresando en diciembre- como los del Nivel Superior podrían desarrollar las prácticas profesionalizantes en los entornos extraescolares”, comenzó explicando.Esta medida abarca a unos 3.000 estudiantes: 2.000 del nivel medio tanto de instituciones públicas como privadas y otros 1.000 en lo que respecta a la Educación Superior. “Había un pedido muy fuerte por parte de los directivos y docentes de que podamos mover un poquito la aguja”, señaló.El objetivo es que el estudiante pueda moverse por su cuenta hacia las diferentes instituciones de su localidad, tanto dentro del ámbito estatal como así también en empresas privadas que apunten a los rubros que cada chico eligió.“Es decir, que el maestro mayor de obras pueda acompañar a las empresas constructoras, pueda ir a hacer inspección de obras con las municipalidades; que los técnicos agropecuarios puedan ir a las estaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) a hacer sus prácticas”, ejemplificó el funcionario. Cada estudiante debe sumar 200 horas de práctica para poder egresar.Según sostuvo Berger, todo está dado para comenzar el lunes 7 de septiembre, siempre y cuando la situación sanitaria y epidemiológica así lo permita. Para eso, cada institución deberá articular con la empresa o área elegida, “y nosotros desde la Subsecretaría vamos a estar firmando convenios marcos generales a nivel provincial para que después cada escuela en su comunidad pueda acceder a hacer estas prácticas con sus estudiantes”, afirmó.Además, el funcionario resaltó que esto será posible “siempre y cuando estén dadas las condiciones en la empresa -que estén trabajando ya con sus propios protocolos-, que el estudiante pueda movilizarse por sus medios y que el equipo docente pueda acompañar este proceso. Lo que estamos pidiendo concretamente a los directivos es que avancen con los acuerdos con cada empresa o institución donde el estudiante va a hacer la práctica”.Al ser consultado sobre la obligatoriedad, reflexionó que cada alumno o escuela es libre de elegir, aunque recalcó que las 200 horas son la condición para recibir el título. Sin embargo, indicó que se pueden adoptar diferentes formatos como pasantías, proyectos productivos o empresas simuladas, entre otros.“Por ejemplo en San Pedro, en el Instituto de Enseñanza Agropecuaria (IEA) N° 2, una estudiante desarrolló un mini invernáculo automatizado y para eso trabajó casi todo el primer cuatrimestre, vínculó conocimientos, articuló con diferentes áreas y por supuesto que esa es una práctica profesionalizante. En este caso, van a estar cubiertas sus horas”, aclaró.Por eso, esto supone una posibilidad más para aquellos casos en los que no pudieron avanzar con otras formas de prácticas. “Además nosotros propiciamos que el estudiante salga al mundo del trabajo y vaya a conocer la realidad, vincularse con las empresas de su localidad”, aseguró.En este sentido, Berger apuntó a que en años anteriores, solamente un 30 por ciento de la matrícula realizaba pasantías en empresas, por lo cual el objetivo ahora está puesto en incrementar este porcentaje y elevarlo a un 100 por ciento.“Inclusive queremos hacer un trabajo de vinculación entre localidades que en este momento por la falta de transporte no lo vamos a poder hacer, pero es una proyección”, cerró. En los próximos días estará a disposición la resolución ministerial.El Territorio dialogó con diferentes escuelas técnicas de la provincia a fin de conocer cómo vienen trabajando hasta ahora en relación a las prácticas de los alumnos de sexto año y cómo seguirán a partir de esta nueva medida educativa. Muchos crearon sus propios planes de trabajo al inicio de la cuarentena y ahora esperan la resolución para dar un nuevo paso.Aníbal Andrujovich, director de la Escuela Provincial de Educación Técnica (Epet) N° 25 de Campo Grande, contó: “El año pasado los chicos se organizaban en grupos por semestre para trabajar en un taller que es propiedad de uno de los profesores, allí hacían sus prácticas y en el semestre siguiente completaban con un proyecto electromecánico innovador, vinculado a la modalidad o al título que ellos tienen”.Este año, como la parte presencial se vio interrumpida, optaron por desarrollar en todo este tiempo esos proyectos de manera teórica y cada dos meses los profesores fijaban un día para la exposición del estado de avance del trabajo, donde se les hacía la devolución de los puntos a mejorar.“Lo que ahora nos deja más esperanzados es que aparentemente en esta última etapa ellos van a poder hacer el desarrollo físico del proyecto estando en el taller de la escuela o en el lugar que nosotros veamos que puedan asistir. Estamos esperando que nos autoricen a utilizar los talleres de la escuela, únicamente para los chicos de sexto”, indicó.Andrujovich recordó que “en épocas normales, el día de la educación técnica exponían sus trabajos a toda la comunidad, pero este año ya eso es imposible”.“Ahora, en virtud de esta nueva impronta, queremos hacer un recorrido por las empresas de la zona para ver si los chicos pueden hacer sus pasantías y prácticas en esas empresas, ya con algo más firme, más concreto y con el apoyo de la Subsecretaría. Es un respaldo importante para las escuelas”.En el caso de la Epet 13 de San Javier, los alumnos ya están trabajando con el municipio y distintas empresas de la localidad, respetando las medidas vigentes. En este sentido, el vicerrector Raúl Quevedo señaló que “los chicos de los últimos años hacen pasantías en la Municipalidad por ejemplo, donde hacen planos y visitas de obras. Además tenemos convenios con corralones y oficinas de arquitectura que trabajan en la zona y allí hacen distintos trabajos de soldaduras varias”. Entre los proyectos concretaron el diseño y ejecución de una pista de skate.La realidad es distinta en cada caso. En el IEA N° 1 de Bonpland, según contó la profesora Julia Rodríguez, coordinadora del área didáctico-productiva, “los chicos hacen sus prácticas profesionalizantes en sus propias chacras o en chacras de vecinos o parientes”.Y agregó: “Además tenemos convenios con la Universidad Nacional de Misiones (Unam) para realizar investigaciones de recuperación de suelos y hacerlos más productivos a través de la incorporación de microorganismos obtenido con el hongo trichoderma harzianum”.Por su parte, Sandra Wozniuk, vicedirectora de la Epet N° 3 de Oberá, reflexionó que el contexto pandémico de este año los obligó como institución a repensar la trayectoria del último año de los alumnos. Dicha escuela se especializa en Maestro Mayor de Obra y Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas.Por eso cuando comenzó la cuarentena, a través de distintas reuniones mantenidas entre directivos y docentes, se resolvió que el curso de la práctica debía reservarse a cuestiones institucionales. “Vimos una gran dificultad en cuanto a gestionar los auspicios por parte de las empresas para que pudieran desarrollarse los proyectos, y en cuanto a las pasantías, que normalmente los alumnos de formación en construcciones realizan en la Municipalidad todos los años, vimos que no era viable”, recordó Wozniuk.Es así que actualmente la camada de maestros mayores de obra están resolviendo la parte de estructuras metálicas y de madera, y en breve avanzarán con el proyecto de arquitectura.“En cuanto a los de formación electromecánica, están desarrollando sus proyectos de manera teórica, tienen el acompañamiento virtual de los profes. Notamos que al haber tanta incertidumbre respecto al regreso y las condiciones complejas del mercado pensamos que lo más viable era desarrollar los proyectos de manera teórica con el acompañamiento de los profesores y sustentarlos, nutrirlos a través de situaciones problemáticas que los interpelen a los chicos respecto a presentar la mejor solución desde la parte presupuestaria, de diseño, estructura”, explicó.Asimismo, afirmó que por el momento no tienen firma de convenio con ninguna entidad del medio, ya que se resolvió internamente trabajar de esta manera y aseguró que la respuesta del alumnado viene siendo positiva.Del mismo modo, en la Epet N° 7 de Jardín América, los 50 estudiantes del último año de las orientaciones en Electromecánica, Informática y Automotores se encuentran realizando en forma virtual sus prácticas profesionalizantes. Se vienen desarrollando bajo los formatos habituales de proyectos productivos de bienes y de servicios, tecnológicos, comunitarios y empresas simuladas.Para ello se seleccionaron y formularon proyectos viables, significativos, que se vinculan con el mundo del trabajo y la producción tomando como base sus problemáticas reales; se planifica cómo organizarlos y gestionarlos desarrollando prácticas que ponen en juego las principales funciones del perfil profesional del técnico, los nuevos protocolos de seguridad y la organización del trabajo.Se seleccionaron las estrategias que permiten un adecuado seguimiento y evaluación de las PP, así como del desarrollo de los proyectos acotados, de sus avances, de las dificultades, oportunidades de mejora y necesidad de ajustes.“En estos tiempos de excepcionalidad y mientras no haya transporte público interurbano ni exista la posibilidad de circulación de los ciudadanos, hemos acordado institucionalmente desarrollar los otros formatos de PP desde la virtualidad en el primer semestre y realizar las pasantías en empresas durante el segundo”, aseguró su directora, Graciela Borzone. Comúnmente, la Epet 7 celebra acuerdos con las principales empresas de la zona, como Papel Misionero y Piporé.Noelia Humeniuk, directora de la Epet N° 38 de Leandro N. Alem, de donde sus alumnos obtienen el título de Técnicos en Informática Personal y Profesional contó a este matutino que durante este año aún no comenzaron con sus prácticas debido a que los estudiantes del sexto año realizaban todo el trabajo de laboratorio informático en las instalaciones del hogar de niños “Norberto Haase”, como así también las reparaciones de PC dentro del ámbito escolar. Por eso ahora las expectativas están puestas en poder retomar estas actividades lo más pronto posible.A través del recorrido realizado por este matutino, queda en evidencia que cada institución tomó las riendas de acuerdo a sus posibilidades, que en cada localidad son muy variadas y también dependen de la orientación de cada una.En San Pedro, una de las escuelas técnicas es la Epet Nº 20, que funciona en la zona urbana. En este caso, trabajan en la realización de un proyecto de obra que debe confeccionar el alumno y consiste en la ejecución de un edificio de tres plantas con subsuelo, con espacios en común, estacionamiento y terraza. Las plantas son diseñadas con funciones diferentes, unas para locales comerciales y otras para departamentos.Una vez concluído el armado completo, tendrán que defenderlo a fin de año. Este año la pandemia significó un enorme desafío por los cambios al sistema remoto. Sin embargo, el proyecto individual de los ocho alumnos que cursan el sexto año, está muy avanzado.“Cada semana junto a los cinco profesores del área, que resulta troncal en el sexto año, realizamos conferencias individuales con los alumnos para conocer sus inquietudes y avances, en cada etapa realizamos una corrección. Por supuesto que la situación epidemiológica nos sorprendió pero podemos llevar adelante un trabajo personalizado dando lo mejor que podemos para que el alumno cumpla con su objetivo”, explicó Norma Datschke, directora.En tanto, el alumnado de la Epet 39 de El Soberbio viene trabajando en conjunto con un maestro mayor de obras en cuanto a la confección de planos, cálculos y electricidad. “Esto mientras esperamos la resolución que habilite de manera legal la participación de alumnos en la ejecución de las obras, pasantías u otra modalidad de prácticas profesionalizantes, aunque habría que resolver cuestiones sanitarias y laborales de los profes también”, meditó el director, Sergio Vallejos.Por su parte, la directora de la Epet N° 18 de Puerto Esperanza, María Fernanda Lenguaza, indicó que “al iniciar el año escolar planificamos las prácticas con las empresas, ahora simplemente estamos a la expectativa de los protocolos que se aplicarán para comenzar con las 200 horas de práctica”.