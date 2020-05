Unos 1.500 adultos mayores salieron a la Costanera para las caminatas recreativas

“Es importante que no los llenemos de temor”

Ir a misa, asistir a las actividades de los clubes de abuelos, ir a la consulta con el médico o simplemente tener un turno en la peluquería, representaba para muchos adultos mayores un complemento para su salud emocional y su estado anímico al relacionarse con otras personas. Las caminatas recreativas para mayores de 60 años fueron en gran medida un alivio frente a tanto tiempo de confinamiento.

“Esto tiene muchísimos beneficios porque siempre apuntamos hacia un envejecimiento activo gradual porque hay muchos adultos mayores a los que este confinamiento les resultó perjudicial en el sentido anímico y psicológico. De pronto se van a encontrar en una pos pandemia en la que van a tener sus miedos porque estuvieron recluidos de lo que antes pregonábamos de las salidas, de la comunicación, de su empoderamiento y de estar en contacto con otros”, señaló en diálogo con El Territorio, la doctora Mirta Soria, al frente de la Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

Si bien se trató de una prueba piloto, a Soria no le parece oportuno el horario del 13 a 17 porque los rayos solares son más fuertes y puede repercutir negativamente en la salud. “Si soy hipertensa no voy a poder salir a esa hora y las personas que tienen patologías cardiovasculares necesitan caminar y descansar un rato”, acotó.

Lo que la profesional aconsejó es que las caminatas se hagan lentas y no se exijan con la intensidad del paso para evitar cualquier complicación. “Lo que aconsejamos también es tener descansos, hidratarse con agua, salir con la protección de un paraguas, sombreros o gorras por el sol, con ropa liviana, blanca y que no ajuste tanto. Otra cosa importante es el repelente por el dengue”, señaló.

Por otra parte, se refirió a la falta de controles periódicos de las enfermedades en este período de cuarentena lo que trajo aparejado algunas complicaciones de las patologías. “Nos llenaron tanto de miedo, de que no vayas a la consulta que nos olvidamos de los tratamientos que debíamos hacer. Con la pandemia empezamos a decir quedate en casa porque el mejor remedio es el aislamiento”, dijo.

Y en esa misma línea agregó: “Es importante que no los llenemos de temor porque prendés la tele y ves que los adultos mayores se mueren, geriátricos con personas contagiadas. También debemos llegar con el mensaje de que se cuiden con su patología, que no dejen de tomar la pastilla para la presión, tener hábitos saludables, hablar con su médico porque seguimos teniendo personas que se mueren por un infarto porque no se fue a hacer el control porque le dijeron que con esto de la pandemia no podía ir al consultorio”.