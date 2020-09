Unos 1.000 comercios posadeños participarán del décimo Black Friday - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Por otra parte Matías Scarabotti, de Tras los Pasos, aseguró que “la idea es que el cliente compre desde sus casas, por eso ofrecemos un catálogo online, que es algo que fortalecimos y creció en los últimos meses. Vamos a efectuar ventas presenciales y virtuales, con la opción de pagar sin costos, con diferentes tarjetas o con reintegro a través de la billetera virtual. Estamos atentos al desarrollo de las ventas a través de WhatsApp o las diferentes páginas, para cumplir con estos tiempos de aislamiento”.





Hoteles con habitaciones por 500 pesos En los últimos días, la Cámara de Comercio posadeña, en conjunto con el Ministerio de Turismo de la provincia y la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra) firmaron un convenio para que durante los días que se desarrolle el Black Friday haya beneficios en el alojamiento en los hoteles, que ofrecerán plazas entre 100 y 500 pesos por noche. La decisión se tomó con el objetivo de promover el movimiento turístico en la capital durante los seis días.



Sobre este punto Oscar Degiusti, secretario de Marketing y Promoción de Eventos de Misiones, precisó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva que “hubo un acuerdo de articulación con el sector público y privado para que los misioneros aprovechen y vengan a Posadas, para lo que se dispuso una oferta de 2.000 plazas en total de los hoteles que abrirán entre el 15 y 20 de septiembre, con opciones que oscilan desde los 100 pesos y hasta los 500 pesos para una habitación doble, por ejemplo”.



Para ello, deberán hacer reserva previa para asegurar un lugar.



En su momento, el ministro de Turismo, José María Arrúa, detalló que “tanto los hoteles como los hosteles serán parte de esta especie de Hot Sale de precios, que van desde los 100 pesos a 500 pesos para pasar una noche en Posadas. La intención es lograr una mayor ocupación en los hoteles, ya que estimamos que habrá una gran concurrencia de vecinos de otras comunas vecinas”.

En cifras 300 El número de comercios que aparecen en el sitio oficial del evento y que redireccionará a la web de los locales para efectuar la compra directa de los productos. 50% Los descuentos para la nueva edición del Black Friday rondarán entre el 10 y 50 por ciento. El porcentaje variará según el comercio, indicaron.

Con un total de 1.000 comercios inscriptos arrancará este martes, la décima edición del Black Friday en Posadas, con descuentos entre el 10% y 50% en un total de 17 categorías comerciales, según datos de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), uno de los organizadores de la iniciativa que es en conjunto con el gobierno provincial y la Municipalidad capitalina. A diferencia de ocasiones anteriores, el evento contará con más días -seis en total, hasta el domingo 20-, con el objetivo de evitar aglomeraciones dentro de los locales y las calles, y respetar así una de las principales medidas para frenar el contagio de coronavirus.En esta ocasión la apuesta del evento pasará por el e-commerce, es decir, por las ventas a través de internet que, en el últimos meses, acaparó terreno por la coyuntura pandémica.Del total de locales participantes, 300 figuran en el sitio oficial del evento que, al hacer click en la marca, redireccionan a la web del comercio, cuenta de Instagram o línea de WhatsApp para hacer la consulta, acceder el catálogo y concretar la compra de manera virtual. Tres, seis y doce cuotas son algunas de las opciones de financiación de pago por los productos, como así también, el reintegro del 16% para quienes hagan la transacción con la billetera virtual Yacaré, lanzada semanas atrás por el gobierno provincial, precisaron desde la cámara posadeña.A diferencia de años anteriores, no habrá patio gastronómico ni espectáculos al aire libre. Sin embargo, decenas de restaurantes serán parte de la propuesta, con beneficios para el consumidor. También lo harán dos estaciones de servicio. Los hoteles, en tanto, durante el tiempo que dure la iniciativa, ofrecerán alojamiento como un valor máximo de 500 pesos por habitación (ver: Hoteles con habitaciones...)La décima edición del Black Friday empezará el próximo martes y culminará el domingo 20, con importantes ofertas y descuentos en artículos de diversos rubros. Ventas de muebles, electrónica, tecnología, celulares, indumentaria, accesorios, herramientas y elementos para la construcción, jugueterías, viajes, gastronomía, librería, joyas, cotillón, automotores, alimentos, cosmética, calzados, ópticas y productos deportivos son parte de los sectores que formarán parte del evento comercial capitalino.Al respecto Fernando Vely, coordinador de eventos de la CCIP, comentó que “va a ser un Black Friday extendido que, a diferencia de años anteriores que duraba tres días, durará seis, de martes a domingo y en horario corrido, de 9 a 19, según lo que establece el protocolo de atención para el sector”.En diálogo con El Territorio, detalló algunas de las características de esta edición. Afirmó que hubo una inscripción total de 1.000 comercios y que, de ese número, 300 ofrecerán el catálogo online para hacer compras de manera virtual, aunque también realizarán ventas presenciales.Luego precisó: “Esta vez la venta online es el fuerte del evento. En el sitio oficial del Black Friday, se exhibe en la plataforma el listado de comercios adheridos y, al hacer click en la imagen del local, se redirecciona automáticamente al sitio web del comercio, o a la página de Instagram o a un número oficial de la tienda, para hacer las consultas e iniciar la transacción”.Comentó que por la pandemia del Covid-19, este año no habrá shows al aire libre ni patios gastronómicos en las principales plazas de Posadas.En cuanto a los descuentos, subrayó que variarán dependiendo del rubro y que el promedio oscila entre el 10% y hasta el 50%.“Todos los comercios adheridos van a tener planes especiales con pagos en cuotas de tres, seis y doce cuotas, sin un costo financiero. En el caso que el consumidor decida abonar con la billetera virtual Yacaré, automáticamente tendrán un reintegro del 16 por ciento”, dijo Vely.Agregó que, además de los rubros comerciales tradicionales, se sumarán a este evento dos estaciones de servicios y los hoteles, en el afán de incentivar el turismo de Posadas en los seis días que esté vigente el Black Friday.“Este año, ningún comercio quiso quedarse afuera del evento y tienen tiempo hasta el lunes para sumarse. Es una ocasión muy importante, no sólo para el comerciante y propietario, sino también para el consumidor, que es el receptor de los descuentos”, manifestó. Al tiempo, subrayó que “ahora con las fronteras cerradas vivimos un momento único, estamos mucho más competitivos con Paraguay y Brasil por el tipo de cambio. El dinero se queda para el comercio local y tenemos la oportunidad de enamorar al cliente, con precios buenos y financiación interesante”, aseguró.Y comentó: “Este evento nos agarra con un perfil de cliente sumamente informado que, antes de comprar, se informa, revisa las características del producto, compara precios. Tenemos que estar preparados para finalmente ser competitivos y que sea siempre una temporada alta de ventas”.“Tendremos más días para evitar la concentración. La idea es que la gente haga las compras desde sus cosas y, si es muy necesario, que acudan al local. Estamos en un tiempo muy complicado, con una pandemia por encima. Con esa premisa está la virtualidad, que ganó terreno y muchos comercios se aggionaron. Tenemos que seguir cuidándonos para evitar estar como otras provincias donde la realidad es muy distinta”, sostuvo el integrante de la CCIP.El Territorio recorrió los principales centros comerciales de Posadas. A diferencia de años anteriores, los locales no exhiben los preparativos decorativos, como banderines y globos rojos y negros que caracterizan y remiten al Black Friday. La ausencia responde al estricto protocolo sanitario que llevan adelante los comercios para evitar la enfermedad que paró al mundo durante este año.Diego Palombo, gerente de The New Imagen y de varios comercios céntricos, enumeró algunos de los beneficios que exhibirán al cliente la semana siguiente. “Preparamos todos los locales con descuentos según el rubro. En lo que respecta a calzado femenino ofrecemos un 2 por 1 en artículos de la temporada de invierno y un 20 por ciento en las líneas normales, de todo tipo de estación; un 30 por ciento en indumentaria de invierno y 10 por ciento en el calzado; y un 10 por ciento en artículos deportivos. Estamos listos, con la financiación pertinente y esperamos que estas ofertas sean atractivas para la gente, que responda con la compra”, puntualizó.Con respecto al trabajo en el transcurso del evento, indicó que se reforzarán los protocolos sanitarios y de distanciamiento social para evitar aglomeraciones.“El Black Friday siempre fue un evento característico de Posadas y hace que las ventas sean positivas. Ahora, con las fronteras cerradas, terminará beneficiando aún más al comercio local. Esperamos que los clientes vean que tenemos una financiación más interesante y precios más competitivos que Paraguay”, expresó.En tanto que Sofía Selliez, de Selliez SRL Sanitarios, anticipó que ofrecerán descuentos alrededor del 20% en productos del rubro.“Estamos con muchas expectativas con el evento y queremos que sea favorable, que haya movimiento de público, que nos sirve para todos los comerciantes”, manifestó.Mientras que Carlos D’Orazi, empresario del rubro de electrónica, mostró sus expectativas sobre el Black Friday. “Es un incentivo para el rubro y la demanda pasará por todos los días que durará el evento. Habrá descuentos de hasta el 50 por ciento en productos de electrónica y electrodomésticos. Todavía estamos definiendo la aplicación, pero los beneficios son un mimo para el consumidor”, consideró.