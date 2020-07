Uno de cada cuatro habitantes de Lima tendría coronavirus

Lunes 27 de julio de 2020

Breves internacionales

Poco más de 25% de los habitantes de Lima y la vecina El Callao estarían infectados de coronavirus, según un estudio oficial de prevalencia divulgado ayer por el Ministerio de Salud de Perú, el séptimo país con más casos confirmados de la enfermedad en todo el mundo.De acuerdo con la investigación, 2.700.707 personas, equivalentes a 25,3% de la población de Lima y El Callao, estarían contagiadas de Covid-19.El trabajo fue realizado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y el Instituto Nacional de Salud (INS), informaron la agencia de noticias Andina y el diario El Comercio.El director adjunto del CDC, César Munayco, explicó que el estudio permite estimar la cantidad de población susceptible de contraer el virus, cuánto falta para alcanzar la “inmunidad de rebaño” y el número de personas a inmunizar por grupo de edad cuando esté disponible la vacuna.Munayco advirtió que, según el trabajo, casi ocho millones de personas en Lima y El Callao, equivalentes a 74,7% de la población, todavía podrían contagiarse si no se cumplen las medidas preventivas recomendadas.El funcionario detalló que la prevalencia de Covid-19 es similar entre hombres y mujeres, y más alta en adolescentes y jóvenes que en los demás grupos de edad.Por otra parte, el Ministerio de Salud autorizó la transferencia de poco menos de 27 millones de dólares a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la adquisición de vacunas, según una resolución publicada ayer en el diario oficial El Peruano.Asimismo, el gobierno anunció que, a través del Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos 2019, completará en las próximas cinco semanas la construcción y el equipamiento de cuatro hospitales temporarios para la atención de pacientes con coronavirus en Lima.Por otra parte, Colombia cumplió ayer cuatro meses en cuarentena contra el coronavirus, que ya dejó en el país más de 8.000 fallecidos, con varias ciudades al borde del colapso sanitario por la creciente demanda de camas de terapia intensiva, informó la prensa internacional.El país entró en confinamiento el 25 de marzo, pero la propagación del virus se aceleró a partir del 16 de este mes.El gobierno de Corea del Norte ordenó la entrada en cuarentena de toda la ciudad de Kaesong, “con el aislamiento de cada barrio en el marco del estado de emergencia declarado para el área” a raíz del ingreso de un desertor que volvió al país tras haber estado en Corea del Sur que podría ser portador del coronavirus.La Agencia Telegráfica Central de Corea (KCNA) confirmó que Corea del Norte reportó su primer caso sospechoso de Covid-19 luego de que el pasado 19 de julio regresara de manera ilegal a Kaesong un potencial infectado con el nuevo coronavirus que había huido a Corea del Sur en 2017.El líder norcoreano Kim Jong-un declaró que a pesar de los esfuerzos, “ocurrió un incidente crítico que puede verse como la entrada del virus en el territorio nacional”.El presidente de Rusia, Vladumir Putin, anunció ayer los planes del país de modernizar su Armada con armas hipersónicas sin análogas en el mundo y vehículos submarinos no tripulados.Durante el desfile naval en San Petersburgo con ocasión del Día de la Armada rusa, el jefe del Kremlin adelantó que Rusia potenciará las capacidades de su flota a través de la implementación de “avanzadas tecnologías digitales, complejos hipersónicos sin análogos en el mundo y submarinos no tripulados”.Putin agregó que sólo este año la Marina de Guerra rusa recibirá 40 nuevos buques y navíos de distinta clase.