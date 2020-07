Universitarios: el 80% nunca había asistido a clases virtuales

Jueves 23 de julio de 2020

La Expo Universitaria será en agosto Cada año se lleva adelante una nueva edición de la Expo Posadas Ciudad Universitaria en el cuarto tramo de la Costanera. Aunque para este año Gabriela Lara indicó se realizará virtualmente, con el objetivo de evitar las aglomeraciones y así la propagación del coronavirus. “Se va a hacer de manera virtual, venimos trabajando en esto desde abril. En este caso lo vamos a hacer en agosto”, explicó la funcionaria. Posadas cuenta actualmente con cinco universidades, 42 institutos terciarios y más de 200 carreras. La expo tiene el objetivo de darlas a conocer a fin de fomentar a Posadas como ciudad universitaria.

La rutina de todos los universitarios se vio alterada en los últimos meses debido al confinamiento social por coronavirus, que obligó a todo el ámbito educativo a suspender las clases presenciales y repensar nuevas formas de enseñar y de aprender.En este sentido, Radioactiva 100.7 dialogó con Gabriela Lara, de la Agencia Universitaria de Posadas, quien comentó que en mayo se realizó una encuesta para conocer la situación de los estudiantes en cuarentena y abarcó a un total de 655 universitarios que están en proceso formativo en las unidades académicas que tienen sede en la capital misionera.“Buscábamos saber el proceso de aprendizaje de los estudiantes, sus percepciones y motivaciones en el contexto de cuarentena. Los resultados nos permitieron ver que el 80 por ciento de los estudiantes nunca había cursado de manera virtual, es uno de los datos que analizamos porque en este contexto todas las clases tuvieron que volcarse a las plataformas virtuales, como Zoom”, comenzó explicando Lara.Y siguió: “Otro tema era la disponibilidad de los artefactos tecnológicos en el hogar, muchos tienen uno solo en la casa y tiene que a su vez ser compartido por integrantes del grupo familiar. Por otro lado, hay un 20 por ciento de estudiantes que no tiene acceso a internet, entonces saber en el contexto de cuarentena cómo se encuentran los estudiantes nos pareció importante”.En este sentido, afirmó que dicha información fue compartida con los diferentes rectores y decanos de las casas de estudios de Posadas para que puedan trabajar esos aspectos y tener a consideración estos temas.Además, afirmó que se comunicaron con cada estudiante particularmente para saber cuáles eran sus demandas para mejorar su calidad de aprendizaje.Al ser consultada sobre el porcentaje de deserción en este período, indicó que son datos que maneja cada universidad en particular, “pero todavía muchos no han cerrado cuatrimestres, están en revisión y por eso no pueden tener un número exacto de la situación actual”.La funcionaria contó cómo transcurrieron los primeros meses de cuarentena, etapa en la cual se debieron replantear los modos de adquirir conocimientos, como así de transmitirlos por parte de los docentes.Sin embargo, la educación no fue el único ámbito que debió adecuarse a una nueva normalidad, sino también los vínculos y el ocio.“En este sentido, hicimos peñas universitarias virtuales, donde participaron artistas locales, hicimos hasta el momento tres ediciones, es un espacio para que el estudiante pueda distraerse, pasar un buen momento, divertirse e interactuar con sus pares”, comentó.Cada peña artística se realiza los días miércoles desde las 21 a través de la cuenta de Instagram de la Agencia Universitaria de Posadas.Entre otras actividades, se organizó un ciclo de charlas con diferentes disertantes de la ciudad y la semana pasada comenzó un taller de orientación vocacional para los jóvenes que están finalizando sus estudios secundarios y están en el proceso de elección de una carrera, “con todo lo que conlleva el no saber cuándo se vuelve a clases y demás”.Además, durante la semana se llevan adelante diferentes propuestas que tienen como objetivo brindar técnicas de estudio a los estudiantes y acompañarlos en los desafíos universitarios, como presentarse a una mesa a rendir un examen final.“Al principio de la cuarentena también acompañamos a los chicos con módulos alimentarios para los albergues, además había muchos estudiantes que se habían quedado en la ciudad y no podían volver al interior, así que los estuvimos asistiendo en este sentido”, recordó.Finalmente, y en relación a la vuelta a clases de manera presencial, especificó que “va a depender de autoridades educativas y sanitarias y la decisión de cada universidad en función a los protocolos que se exijan para volver a las aulas”.