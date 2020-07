Universidades encaran el receso con el foco puesto en el regreso a clases

Martes 14 de julio de 2020

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

Líneas generales del protocolo Toma de temperatura al ingresar a estudiantes, personal no docente y docentes.

En los espacios comunes, el distanciamiento mínimo será de 2 metros, mientras que en las aulas se reducirá hasta 1,5 metros.

El tapabocas será obligatorio en todo momento, tanto para profesores como para alumnos.

Cada establecimiento deberá contar con insumos básicos de higiene como agua potable, jabón, alcohol en gel y cestos de basura.

En caso de detectarse un caso sospechoso o positivo, la universidad cerrará por completo por el plazo de un día. Al mismo tiempo se rastreará a los contactos estrechos del paciente para aislarlos o, si presentan síntomas, también testearlos.

Establecer criterios de implementación de protocolos en las universidades e institutos universitarios según la situación o fase epidemiológica que transite.

Generar en cada institución un plan en conjunto con la comunidad educativa para evaluar posibilidades de implementación.

Resguardar a los grupos más impactados por la pandemia a fin de disminuir desigualdades.

Optimizar la infraestructura sanitaria en cada una de las casas de estudios.

Eliminar la realización de actividades masivas.presenciales.

La semana pasada se aprobó, con el visto bueno del Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Interuniversitario Nacional (Cin) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (Crup), el protocolo de cómo será el regreso a las clases presenciales en las universidades.Además de las medidas de distanciamiento, el uso del barbijo, toma de temperatura antes de ingresar y las cuestiones relacionadas a la higiene para evitar contagios de coronavirus, el documento establece que la decisión estará supeditada a cada jurisdicción, es decir, a cada provincia según su situación epidemiológica.En esa línea, los rectores de las universidades nacionales y privadas de Misiones no manejan una fecha cierta de regreso a las aulas de manera presencial, no obstante, esta semana tendrán una reunión clave con el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, en la que le plantearán las condiciones en las que está cada una de las casas de altos estudios para volver y, al mismo tiempo, escucharán el punto de vista del mandatario respecto a esto.Es así que las universidades comenzaron ayer con el receso invernal con la mirada puesta en un futuro regreso, que cuando se concrete será gradual y priorizando a algunos grupos de estudiantes.“Con este cuadro de situación nosotros no tenemos seguro el cuándo, pero lo que sí tenemos con cierto grado de certeza es el cómo. Es decir que con el protocolo, ese piso mínimo de intervención, sabemos cómo tenemos que acondicionar los edificios, las condiciones sanitarias que tenemos que garantizar a alumnos y docentes, cuál es la cantidad de chicos que puede ingresar a un aula y la distancia que tienen que mantener. El cuándo es imposible saberlo porque está atado y dependemos del criterio que maneje la Provincia”, indicó, en diálogo con El Territorio, Ricardo Biazzi, rector de la Universidad Gastón Dachary.El protocolo aprobado la semana pasada es solamente un marco general, es decir, cada universidad deberá elaborar el propio de acuerdo a su realidad académica, esto es, teniendo en cuenta la cantidad estudiantes, infraestructura, recursos, entre otras varias cuestiones. Este protocolo particular también deberá ser aprobado debidamente para comenzar a ponerse en funcionamiento.Respecto de quiénes podrían regresar a la presencialidad, se había contemplado la posibilidad de que los primeros que lo hagan sean aquellos alumnos que no hayan tenido acceso a la virtualidad. En ese sentido, Alicia Bohren, rectora de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), sostuvo: “Todavía no trabajamos en quiénes regresarán primero, pero estimamos que los que están en los últimos años son los que tendrían prioridad porque los que están en los años inferiores tienen todo un proceso a desarrollar dentro de la institución. Es algo que aún tenemos que trabajar”.No obstante, Bohren se refirió a que hay ciertas cuestiones que se deben tener en cuenta: “Nosotros tenemos estudiantes de otras provincias y otros países, la presencialidad implica la movilización de estos jóvenes y esto depende del transporte, de la apertura de los pasos interprovinciales, son un montón de condiciones”.Por su parte, Magno Ibáñez, rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau), señaló que no hay intenciones de acelerar los procesos y que respetarán la decisión que se tome desde el Ejecutivo y las autoridades sanitarias de la provincia.“Hay docentes que por desconocer cómo es lo epidemiológico de una cuestión tan grave como esta están apurados, pero nosotros tenemos que frenar estas situaciones para evitar poner en riesgo la salud y la seguridad de la gente, de alumnos, docentes, no docentes y la comunidad toda”, advirtió.La Unau comenzó a dictar su clases en abril del año pasado, por lo que su matrícula aún no es tan amplia como en otras universidades y no tendría inconvenientes con la saturación de las aulas en un futuro regreso presencial.“Nos habíamos preparado con aulas muy grandes porque se habían inscripto cerca de 1.200 alumnos para este año y, conscientes de la necesidad de lugar, habíamos alquilado dos grandes aulas en la que entran más de 400 en una y en la otra más de 250, entonces nos dan las condiciones para garantizar este distanciamiento necesario”, destacó Ibáñez.