Universidades empezaron a inscribir para el 2021 pese a la incertidumbre - El Territorio Misiones

Domingo 4 de octubre de 2020

En cifras 10.000 En Misiones hay unos diez mil estudiantes en el último año del nivel secundario en escuelas comunes, técnicas o rurales públicas y privadas.

Arranca la Expo Universitaria Desde este martes y hasta el 9 de octubre se desarrollará la quinta edición de la Expo ‘Posadas Ciudad Universitaria’ organizada por la Agencia Universitaria de la Municipalidad de Posadas.



Cada institución pública y privada mostrará sus alternativas educativas en la capital misionera a través de la página web www.expoposadasuniversitaria.com.ar.



Allí se encontrarán unas 210 carreras distribuidas en cinco universidades y más de 40 institutos de educación superior.

La incertidumbre reina, principalmente en los chicos del último año de la secundaria y sus familias, que aún no saben cómo será la última parte del ciclo lectivo 2020 teniendo en cuenta que la modalidad virtual por el covid-19 lo cambió todo. Sin embargo, las universidades y algunos institutos de formación superior ya están inscribiendo, preinscribiendo o lanzaron cursos de ingreso para el año 2021.La Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) inició esta semana las preinscripciones virtuales para el ingreso 2021 a todas las carreras que dictan. La Facultad de Ciencias Económicas, por su lado, también ya está preinscribe para Contador Público, Administración de Empresas, licenciatura en Economía, secretariado Ejecutivo Universitario y técnico Universitario Administrativo Contable. La Facultad de Ingeniería de Oberá hará lo propio desde mañana para ingeniería Electromecánica, ingeniería Electrónica, ingeniería Civil, ingeniería Industrial, ingeniería en Computación y licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo.En esa línea, Alejandra Camors, secretaria general Académica de la Unam, explicó en Acá te lo contamos, por Radioactiva 100.7, que aún no hay fechas definidas para el ingreso 2021 “porque todo está sujeto a las decisiones que se vayan tomando no sólo en el plano provincial sino también a nivel nacional”.Además señaló que el Rectorado prorrogó la suspensión de actividades presenciales y plazos administrativos vigentes en el ámbito de la Unam hasta el 31 de diciembre inclusive.Plasmó que el escenario que viven “es incierto y estamos tratando de finalizar este año que tiene muchas cuestiones por resolver respecto de la cursada y una vez que podamos encauzar el fin de este año vamos a estar trabajando en cómo se da inicio al 2021. Por ahora no hay fechas determinadas porque no están coincidiendo las fechas de la terminalidad planteadas para el secundario con las que nosotros normalmente tenemos previstas para las preinscripciones, inscripciones e inicios de cursadas. Esas fechas como universidad tenemos que reevaluarlas”.En ese sentido, el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, dijo días atrás a El Territorio que “nos preocupan los que terminan quinto o sexto año de la escuela secundaria común o las técnicas. Se está trabajando con las universidades y con el Consejo Interuniversitario de la Nación la posibilidad de que las universidades y los estudios superiores se inicien recién en mayo de 2021, de manera tal que los chicos puedan tener una articulación de saberes para hacer ese paso de la secundaria a la universidad”.Por tal motivo, y para fortalecer el pasaje de la secundaria a la universidad, la Unam arranca mañana una propuesta formativa en https://ead.unam.edu.ar que “consiste en cuatro módulos donde el estudiante tiene que realizar dos módulos que son obligatorios (Introducción a la Vida Universitaria e Introducción al Conocimiento Científico) porque tienen que ver con habilidades que el estudiante universitario necesita desarrollar. Además de esos dos módulos obligatorios también pueden cursar Matemática y/o Físico/Química. Pueden hacer los cuatro módulos o solamente tres, pero los primeras dos son obligatorias porque apuntan al desarrollo de habilidades para encarar los estudios universitarios”, dijo Camors.“La idea es acompañar a los estudiantes del nivel medio mientras cursan el último año de secundaria, pero esto no reemplaza al curso de ingreso estipulado en los planes de estudio de cada carrera”, indicó.Por su lado, la Universidad Católica de las Misiones (Ucami) anunció el curso de ingreso intensivo para todas sus carreras que se dictan en Posadas con fechas de inscripción previstas desde el 1 de noviembre al 29 de diciembre. Las consultas se realizan vía telefónica o virtual.La Universidad de la Cuenca del Plata también inscribe online al igual que la Universidad Católica de Santa Fe, la Fundación Barceló y el Instituto Saavedra. Y la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau) cerró el viernes las preinscripciones para las cuatro carreras que ofrece en el municipio de San Vicente.En Misiones hay unos diez mil estudiantes en el último año del nivel secundario en escuelas comunes, técnicas o rurales públicas y privadas que, pese a las dudas que se viven, muchos buscan continuar con su formación superior o universitaria.