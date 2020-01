Unifican criterios para evitar que menores de 12 viajen en moto

Sábado 4 de enero de 2020 | 10:00hs.

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

Se realizó ayer la primera reunión del año entre el Consejo Provincial de Seguridad Vial, que depende del Ministerio de Gobierno, y los directores de Tránsito de los diferentes municipios. En la jornada las autoridades pudieron poner en común el marco legal para abordar las problemáticas. En este sentido, salió a la luz que hay medidas dispares para atacar el mismo problema.

Participaron del cónclave doce localidades. Como punto de partida se trató de unificar criterios, por ejemplo en la prohibición de que menores de 12 años viajen en moto como acompañantes.. “Organizamos una reunión con directores de tránsito de la Provincia para unificar criterios para trabajar en vacaciones y que toda la provincia tenga el mismo norte”, dijo a El Territorio Luis Di Falco, presidente del Consejo de Seguridad Vial.

“Nos encontramos que sobre un mismo tema hay diferentes ordenanzas y la idea es pasarle un listado de ordenanzas a sacar este año. Por ejemplo: los chicos menores de 12 años, que van en motocicleta, no pueden ir ni siquiera en la parte de atrás, eso es ambiguo en la Ley de Tránsito, pero en Posadas tenemos una ordenanza que dice que los menores de 12 no pueden ir en moto. Pero en el resto de las localidades no hay”, explicó Di Falco.

La ordenanza aprobada en el año 2013 en la capital provincial por la cual se prohíbe que niños menores de 12 años de edad viajen de acompañantes en motocicletas o ciclomotores sigue en plena vigencia, pero no fue modificada como se había acordado y desde el municipio se admitió en varias oportunidades, que como la normativa no contempla sanciones o multas, es “de difícil control y se hacen sólo trabajos de prevención”.

“Hay otras cosas como la exigencia de las luces prendidas las 24 horas, que no se maneje en ojotas por el riesgo de lesiones, y establecer determinados parámetro”, señaló.