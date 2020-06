Una vuelta condicionada

Sábado 20 de junio de 2020

El rugby recibió el pasado viernes la aprobación gubernamental de protocolo para la vuelta en la Tierra Colorada en formato “físico e individual” y desde esta semana ya son varios los clubes que abrieron sus puertas.En diálogo con El Territorio, el presidente de la Unión de Rugby de Misiones (Urumi), Bruno Núñez, remarcó que “está habilitada la actividad física individual para personas de 16 a 60 años, en horarios diurnos”.“Tuvimos reuniones con los presidentes de los distintos clubes y cada uno de los ellos tenía que mandar su protocolo para que la Urumi lo avale, independientemente de la resolución provincial. Hoy cumplieron con los requisitos y están habilitados para volver: Cataratas Rugby de Iguazú, Mamangá de Montecarlo, Aguará de Jardín América, Carayá de Eldorado, además de Capri, Lomas, Centro de Cazadores y Tacurú de Posadas”, agregó.Respecto del retorno de las escuelitas, Núñez fue claro: “Nos regimos a lo que dice la Unión Argentina de Rugby (UAR) y el protocolo madre. La escuelita de rugby arranca desde los 5 años; hasta los 14 años es categoría infantil, de 15 a 19 son juveniles y de allí en adelante adultos. Desde la UAR sostienen que la vuelta de los más chicos (menores de 16 años) está sujeto a la vuelta de las clases en las escuelas. Tenemos que respetar”.Hoy la vuelta condicionada del rugby está aprobada en Salta, Jujuy y Misiones. Si bien se está lejos del ideal, el entrenamiento es físico-individual y no se puede hacer prácticas en grupos ni tampoco utilizar los elementos característicos del deporte, al menos en esta fase del proceso.Lo preocupante es mirando a futuro y analizando el calendario de competencias regionales. “La situación de la región es diferente y compleja en las provincias. Formosa no tiene actividades abiertas con los nuevos casos de Covid-19, Corrientes está igual que Misiones y Chaco volvió a fase uno. Entonces hablar de un Regional o de alguna competencia es imposible, porque si venís de una de esas provincias tenés que hacer cuarentena (catorce días)”, remarcó.“Este año, entonces, el calendario regional está complicado, es difícil que vuelva porque necesitamos al menos tres meses para acomodarnos y el 2020 se está terminando. No queda otra que esperar y si se juega un torneo más adelante, será de carácter provincial. Pero hay que ser cautelosos, volver al club y que los chicos se pongan en forma”.“Estamos dando los primeros pasos y rogamos que no pase nada, que no aparezcan más contagios. Hay que llevarlo con responsabilidad y tranquilidad, esperando el tiempo necesario”, indicó Núñez.Finalmente el máximo responsable del rugby en la provincia, se refirió a la economía de los clubes. “Los chicos están parados hace 60 días y se va a pedir el pago de fichajes a los jugadores para que vuelvan a sus clubes y que de alguna manera también se acomode la economía”.“El Ministerio de Deportes y la Provincia también estuvieron y están presentes. Los clubes tenían un subsidio de 60 mil pesos, además del reconocimiento de las cargas sociales a los trabajadores y otras cuestiones de las que la UAR también participó”, cerró.