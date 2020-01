Una sombra que acecha en las redes

Consejos

Manejo de las redes

No suscribirse a todas las redes sociales. Seleccionar aquellas que se adaptan a gustos y estilos.



Información personal

No difundir mucha información personal. Tampoco enviarla a desconocidos.



Privacidad

Ajustar las opciones de privacidad de la red para restringir el acceso público.



Información

Tener en cuenta que la información compartida, por más que se elimine, continúa online.



Contraseñas

No compartir las claves con personas que no son confiables.



Información ajena

Evitar difundir información de otros sin su consentimiento (fotos, videos, mensajes, etc.)



Denunciar

Reportar o denunciar perfiles falsos u ofensivos.



Pactar usos

Es importante tener en cuenta horarios de conexión (establecer límites temporales). Si el niño o adolescente se aísla para chatear, también es una señal de alerta.