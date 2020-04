Una serenata de esperanza en honor al Misericordioso

Sábado 18 de abril de 2020 | 11:30hs.

Con canciones de gratitud y fortaleza, el músico Andrés González dedicará una serenata a Jesús Misericordioso en el marco de las fiestas patronales de la parroquia ubicada en Itaembé Miní.Será hoy a las 21 mediante un vivo transmitido desde el Facebook oficial de la iglesia y junto con el párroco Gervacio Silva.La fiesta de la Divina Misericordia se celebra el domingo posterior a la Pascua y este año, el festejo se reprogramó debido al aislamiento social por Covid-19.Andrés González, en diálogo con El Territorio, contó que será una serenata folclórica “con canciones que transmitan agradecimiento y un mensaje de paz y de superación para este tiempo difícil que estamos pasando”.Explicó que “queríamos hacer algo con un propósito y al padre Gerva se le ocurrió que podíamos hacer el vivo yo tocando y cantando desde mi casa y él desde su casa, charlando también con quienes se conecten. Es un espacio para agradecer, para poder reflexionar lo que estamos transitando en este tiempo y poder acompañarnos entre todos”.El artista posadeño expresó que “es un momento difícil para los artistas independientes, para todos los trabajadores independientes, pero el mensaje que queremos llevar es que tenemos que quedarnos en casa, que tratemos de pasar de la mejor forma, que hoy lo primero es la salud”.González, que el año pasado sobrevivió a un accidente automovilístico, pasó por un extenso proceso de recuperación, con meses de internación. “Si bien lo que me pasó es muy diferente a estar en cuarentena, el punto común puede ser el no poder salir. Yo estoy agradecido porque hoy puedo caminar, pasé muchos meses en el hospital y pienso que hoy tener un techo, poder caminar, tener un plato de comida es para agradecer”.“Yo quisiera llevar desde lo que me sucedió, desde lo que aprendí y desde lo que soy también por tantas personas que me acompañaron y me alentaron, un mensaje esperanzador de que vamos a superar esta situación, que tengamos fe”.El concierto en vivo será a las 21 y podrá verse desde el Facebook @parroquiajesusmisericordiosopdas.En tanto, mañana, día de La Divina Misericordia, en el patio de la parroquia ubicada sobre avenida 147 de Itaembé, se servirá un guiso de arroz con pollo para las familias más pobres y las personas que no están pudiendo trabajar por la cuarentena.Quienes quieran sumarse a colaborar con los ingredientes para la elaboración del plato, pueden comunicarse al 0376-154816566.Los festejos comunitarios de la Divina Misericordia se pasarán al 13 de septiembre.