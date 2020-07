Sábado 18 de julio de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Alivio, tranquilidad y, por sobre todo, justicia fueron las palabras que más repitió Lourdes Carvalho a la hora de describir las sensaciones que pasaron por su cuerpo al enterarse de la sentencia que el jueves por la mañana dieron a conocer los jueces del Tribunal Penal Uno de Eldorado en el final del juicio por el cruento asesinato de su hermano, Ángel “Marroco” Márquez (59), cometido en julio de 2017 en el paraje Dos Hermanas de Bernardo de Irigoyen.

La condena a prisión perpetua para Luis Da Silva Zanella (22), junto con la declaración de la responsabilidad penal en el asesinato para el otro brasileño que estaba imputado en el caso, Rogerio Da Silva Vargas (20) -quien era menor de edad al momento del hecho-, resultaron un buscado manto de calma para toda la familia de la víctima, quienes desde hace años estaban pendientes de la realización del debate oral.

En diálogo con El Territorio, la hermana de Marroco habló sobre el seguimiento que hizo del juicio, como así también del momento en que se enteró del fallo de los magistrados.

En ese sentido, comentó que si bien por una cuestión de protocolo sanitario no pudo viajar a Eldorado para presenciar las jornadas del juicio, estuvo más que pendiente del proceso a través de su abogada y sus allegados.

“Me quería alegrar porque se había hecho justicia, pero por otro lado estaba triste porque más allá de la sentencia, jamás voy a volver a ver a mi hermano”, inició su relato la entrevistada.

La mujer agregó que fue un largo proceso de espera y para nada fácil de sobrellevar. Recordó que el año pasado sufrieron la partida de su padre por enfermedad y eso representó otro duro golpe para la familia. “Mi papá esperó hasta el año pasado, pero lamentablemente murió. Él esperaba que salga el juicio y se fue esperando que se haga justicia”.

“Una se siente más aliviada porque se hizo justicia por mi hermano, aunque no se hizo lo que yo y mi familia esperábamos que se haga. Él siempre fue una persona que no molestaba a nadie y por toda esa maldad que hicieron para él no era justo que quedara en la nada todo. Por todo lo malo que le pasó uno nunca se va a poner contento con el fallo, pero por lo menos en uno de los acusados se hizo justicia”, reconoció la mujer.

Lourdes comentó que toda su vida vivió muy cerca de la casa de su hermano y que ambas propiedades estaban separadas por unos 5.000 metros.

También narró que Marroco “vivía sólo porque estaba separado de su familia, tenía dos nenas. Él no salía a tomar, era una persona que nunca peleó con nadie, nunca hizo macana, siempre hizo amistad con todos porque era muy creyente, toda su vida fue creyente. Cuando uno necesitaba, él siempre estaba para lo que fuese”.

Por otra parte, sostuvo que los imputados saben muy bien dónde se refugia el tercero de los jóvenes implicados en el homicidio, el cual nunca fue localizado por la Policía de Misiones y de quien sólo se sabe que es brasileño, también con domicilio en el vecino país.

Por último, aprovechó la oportunidad para agradecer y reconocer el incansable trabajo y acompañamiento que le dio a toda su familia la abogada Blanca Núñez, letrada que también vive en Dos Hermanas y que en su momento se incorporó a la pesquisa como querellante particular por la familia Márquez.

“Si no fuera por ella, iban a quedar en libertad en tres días. Ella hizo todo lo posible por nosotros, porque si no fuera por ella no se que hubiese pasado”, dijo.



Dura condena

El jueves, luego de varias jornadas de debate, los miembros del Tribunal Penal Uno de Eldorado dieron a conocer el fallo con respecto a la responsabilidad que tuvieron en el hecho los dos jóvenes brasileños.

En dicha instancia, los magistrados Atilio León -presidente del tribunal-, Inés Gallardo y Eduardo Javier Jourdan se inclinaron por seguir la línea de lo planteado por el fiscal Federico Rodríguez durante la etapa de alegatos.

A partir de esto, Da Silva Zanella fue condenado a prisión perpetua luego de ser hallado acusado del delito de homicidio calificado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de coautor.

La misma acusación le cupo a Da Silva Vargas, aunque para él sólo se declaró su responsabilidad penal en el hecho, dado que era menor de edad al momento del crimen y ahora su pena deberá ser establecida por un tribunal correccional.

Los imputados también estaban acusados de resistencia a la autoridad, figura que finalmente quedó desestimada por los magistrados.