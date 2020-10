Una red que conecta el amor por las mascotas - El Territorio Misiones

Es que la fórmula de mejores amigos entre familia y mascota cuenta con un nuevo aliado: la tecnología que teje redes de solidaridad y empatía.





Firmas para la tenencia responsable

Vecinos autoconvocados, amantes de los animales, dieron inicio al proyecto de Tenencia Responsable de Mascotas en Posadas.



Según explicó Melisa Vera, una de las referentes, “la iniciativa tiene como objetivo brindar a las asociaciones de rescate, rescatistas independientes, proteccionistas o personas que brindan refugio, la posibilidad de contar con una persona jurídica que los ampare” en los casos de maltrato animal a los que ellos no pueden interferir.



Según comentó, “la actual ley de maltrato animal cuenta con diferentes limitaciones y en algunos casos no se cumple.



Con la actual resolución, los rescatistas no podemos interferir en casos en el que la mascota ya cuenta con un ‘dueño’. Queremos tener más injerencia”, explicó. Para lograr el objetivo, deberán juntar 22.000 firmas en un lapso de 30 días. Para quienes quieran colaborar con el proyecto lo pueden hacerlo desde el evento de Facebook “Petitorio para Declarar de Interés Social y Municipal al Trabajo de Rescate Animal”.



También pueden dejar su firma acercándose a las veterinarias Itatí, Animalia, Dame la pata, Veterinaria Calini Cucha, entre otras.