Una propuesta interesante

Martes 7 de enero de 2020

Por Miguel Schmalko Asesor y ex presidente Febap y Cacexmi

Federación Económica Brasil, Argentina, Paraguay y Cámara de Comercio Exterior de Misiones

En conversaciones mantenidas con el gobernador de Itapúa Juan Alberto Schmalko Palacios, surgió la idea de incrementar nuestras exportaciones, para lo cual ofreció poner a disposición de las autoridades y empresarios de Misiones las instalaciones del sistema de Maquila que rige en el país vecino y que grava solamente con el 1% las ganancias obtenidas, lo cual otorga una ventaja competitiva a los que industrializan su producción bajo ese sistema.Pero para ser equitativo con todos los integrantes del sistema, deberán regir ciertas condiciones que pasamos a enumerar:1) Los misioneros integraríamos el sistema en el caso que el mismo signifique un aumento de la mano de obra y no una mayor desocupación a la actualmente vigente.2) Insertarnos en los mercados mundiales por ser competitivos en los productos que ofrecemos significaría ilimitadas posibilidades para todo lo que ofrecemos y China y el sudeste asiático que generan anualmente varios cientos de miles de millonarios ávidos de consumir nuevos productos al que antes no tenían acceso por falta de recursos y muchos de los cuales son producidos por el país y algunas economías regionales (yerba mate,té, maderas, tabaco).3) El otro sector que tenemos que explorar y explotar es el turismo. Los mayores atractivos mundiales como las Cataratas del Iguazú, los Saltos del Moconá, los vestigios de la civilización jesuita en San Ignacio y otras localidades que las están poniendo en valor para atraer el turismo. Y por qué no las viejas costumbres europeas, hoy recordadas ocasionalmente en sus países de origen y vigentes en muchas localidades campesinas con sus iglesias de antaño y sus productos alimenticios tradicionales que harían las delicias de los visitantes. Y por qué no el pernocte de algunos turistas en las viviendas de los inmigrantes para observar cómo viven, trabajan y luchan por salir adelante. Para ambos, descendientes de inmigrantes y turistas una situación gratificante.4) Centremos nuestra atención en los productos de nuestras economías regionales investigando cómo podemos otorgarles valor agregado que signifique un mejoramiento económico para los misioneros: EL TÉ. Nuestra producción encuentra una ruinosa competencia internacional donde países como Ceylán (actualmente Sri Lanka), Bangladesh y otros, además de su milenaria experiencia en este cultivo, tienen la ventaja de que en los mismos no rigen las leyes sociales que rigen en el nuestro y que de alguna manera encarecen nuestra producción.LA MADERA. Existen perspectivas de acceder al mercado internacional si pudiéramos utilizar la hidrovía Paraná /Paraguay para llegar a los puertos de aguas profundas que se hallan en la desembocadura de los mismos. Sabemos que un flete interno nuestro, por ejemplo de Salta a Buenos Aires, es más elevado que concurrir del mismo a Europa, China y el Sudeste Asiático.EL TABACO. Un cultivo misionero que no tiene futuro por la demostración que hicieran investigadores de su incidencia en el cáncer de pulmón y que significara multimillonarias sumas perdidas en juicios y que obligan a las fábricas de cigarrillos a ir abandonando la producción de los mismos y transformarse en productoras de alimentos. Por suerte nuestra, los chinos siguen consumiendo masivamente los cigarrillos lo que hace que nuestra producción encuentre mercado. El Fondo Especial del Tabaco (FET) reparte en la provincia casi 200 millones de pesos correspondientes a los 29.877.914 kilos de tabaco Burley, Criollo Misionero y Criollo Argentino de la campaña 2017/2018 entregados a 15.572 productores. Y dejo como último punto de análisis al que considero el producto más promisorio de la economía misionera:YERBA MATE. El mate cebado en caliente (forma de consumo más popular) contiene un 90% más de antioxidante que el té verde. Las infusiones de yerba mate poseen un gran poder antioxidante debido a su alta concentración de polifenoles. Los polifenoles mejoran las defensas naturales del organismo y lo protegen del daño celular.Otra forma de consumir la yerba mate es en el tereré que es con agua fría y se difunde extensivamente entre la juventud.Argentina es el primer productor mundial de yerba mate y su exportación y difusión en el mundo se da en Siria, adonde se dirige más del 90% de nuestras exportaciones.Cuando las cualidades de la yerba mate se difundan por el mundo, habrá una demanda mundial de la misma y se convertirá así en el producto más promisorio de nuestra producción.