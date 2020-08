Una nueva pelea aleja cada vez más a Valeria Lynch y Patricia Sosa

Viernes 7 de agosto de 2020

“La amistad de tantos años no se puede quebrar”. La frase que habla del vínculo de dos personas que se han querido durante mucho tiempo pertenece a Valeria Lynch. Se la envió por mensaje a Patricia Sosa luego de haber estado peleadas por años por distintos motivos que las llevaron a distanciarse e, incluso, a hablar públicamente de lo que sucedió. Hecho que terminó ofendiendo a ambas.La música las unió y el tiempo hizo que formaran una gran amistad. Compartieron escenarios, reuniones familiares, viajes, y hasta el jurado de un certamen artístico. Sin embargo, su relación tuvo varias idas y vueltas, declaraciones que parecieron fuera de lugar, reclamos públicos y privados que terminaron, una vez más, en nuevas peleas.El comienzo del enfrentamiento es confuso incluso para ellas mismas, que así lo han manifestado en reiteradas ocasiones. No hubo un hecho puntual que las distanció sino que sucedieron diferentes actitudes que las fueron separando. Una de las versiones indica que Valeria intentó impedir que Karina La Princesita formara parte de Las Elegidas, el show que realizaron varias cantantes argentinas en el Teatro Colón en 2013. Esa actitud no le había caído nada bien a Patricia Sosa. Pero se la guardó durante años.Más tarde llegó la primera disputa pública, luego de la fiesta de 15 de Thays -la hija del corazón de Lynch- que tuvo lugar en octubre de 2016. Como un auténtico teléfono descompuesto, una llamó a la otra, que no atendió el teléfono por problemas personales, y al no ser correspondida se ofendió. ¿Cómo reaccionó la otra? Del mismo modo, dejaron de hablarse.Meses más tarde, en agosto de 2017 coincidieron en el festejo de los 80 años de Raúl Lavié, pero el reencuentro no fue el mismo que otras veces. “Me trató muy fríamente, me dio rabia y la borré del Twitter”, contó Patricia Sosa aquel entonces, quien además la bloqueó de WhatsApp.En noviembre de ese mismo año, Valeria Lynch lanzó un disco y reclamó públicamente que “nadie” la llamó para felicitarla. “Éramos amigas y no sé por qué se fue desgastando la relación”, admitió. Sus declaraciones públicas no le gustaron nada a su colega.Todavía sin saber exactamente qué ofendió a cada una de ellas, pero con la certeza de que ninguna daría el brazo a torcer, Patricia brindó una entrevista en enero de 2018 en la cual contó cómo esperaba que fuera un posible reencuentro. “Vamos a tomar unos mates, porque los cantantes no tomamos café, y le voy a preguntar: ‘¿me podés explicar qué te pasa?’ Cuando uno se acompaña en momentos difíciles, tiene que haber algo grave para decir ‘se terminó esto’. Para mí la amistad tiene un peso muy valioso”.Y aunque no pudieron compartir una tarde de mates, la autora de “Aprende a volar” viajó a la India y tuvo tan presente a quien fuera su amiga que decidió comprarle un pañuelo de regalo.En los últimos días surgió una nueva pelea que esta vez sí se hizo pública. Ocurre que Valeria Lynch realizó un show vía streaming el pasado sábado 1 de agosto. Pero hubo tanta demanda y tantas personas queriendo verla al mismo tiempo que colapsó el sistema. La cantante no pudo continuar el recital y debió suspenderlo.La empresa organizadora lo reprogramó para el viernes 7 a las 21 horas. Justamente ese mismo día, pero a las 21.30, tenía programado un evento Patricia Sosa. Sin embargo se lo cambiaron -sin consultarle- para el viernes 14. “Como dice el flyer…sólo por amor al público. Hay cosas que siempre hay que contemplar. Al próximo. Gracias a Dios no pierdo mi camino. El 14/8 vamos a estar juntos. Que nunca nos falte el amor”, escribió la cantante en sus redes sociales sobre la nueva fecha de su presentación.Idas y vueltas, confusiones, sentimientos encontrados, declaraciones públicas, reencuentros y abrazos. La historia de Patricia Sosa y Valeria Lynch está colmada de anécdotas.