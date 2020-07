Una nueva generación de Okulovich salió a pista en Oberá

Sábado 25 de julio de 2020

Nicolás Okulovich (5 años), hijo de Carlos Enrique, actual piloto del Turismo Nacional (campeón 2010) y el Turismo Carretera, y nieto de Carlos Alberto (cuatro veces campeón Misionero), cumplió ayer con su primera prueba en el kartódromo Ciudad de Oberá.“El otro día me acompañó a probar y estaban los hijos de Rafa Morgenstern giran y lo hice probar y soné, le gustó, no tuvo miedo y acá estamos dando las primeras vueltas”, contó entre risas Carlitos Okulovich, padre de Nicolás, luego de la primera prueba oficial.Además de Nico, giraron los sobrinos de Carlitos Okulovich, los mellizosPedro y Felipe Lorenzatti que tienen 7 años.“Bastante bien, primera vez así que por suerte fueron prudentes. Tenía miedoque salgan como loquitos, eso es lo más difícil de controlar a esa edad. Franco también es piloto y tiene mucha experiencia en karting, así que tienen demasiados profes los chicos”, comentó un emocionado Okulovich.Consultado si se sumarán a la categoría Escuela del Misionero de Karting, Carlitos explicó: “Por ahora son pruebas, mientras sean pruebas la mamá no se opone, todavía no hablamos de llevarlos a la competencia. La idea es en algún momento sumarlos, pero por el momento quiero que agarren confianza y aprendan”.