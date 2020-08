Una novela que indaga sobre las complejidades humanas - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020

Ya se encuentra en las librerías El sueño Rádovan de Sebastián Borkoski. Se trata de una novela corta que aborda sobre la vida, la muerte y la complejidad de las relaciones humanas.La nueva publicación del autor misionero tuvo su presentación en la Feria Internacional del Libro que se llevó a cabo en febrero en La Habana, Cuba. En esa ocasión, también participó del encuentro de escritores de Iberoamérica y el Caribe, con lecturas y charlas.Además, la pasada semana, el título se presentó en la Feria del Libro Digital de Chaco.El sueño Rádovan cuenta la historia de Patricio, un joven huérfano que espera con ansias tener mayores responsabilidades en la farmacia que su tío administra. Cuando descubre el oscuro y mágico secreto detrás del éxito del negocio familiar, comienza a vivir una pesadilla interna. La sed del joven por aprender más acerca de la empresa de sus mentores se enfrenta con el miedo y la repulsión que crecen dentro de su corazón. Al descubrir los verdaderos propósitos de su familia, el protagonista tomará una decisión que cambiará para siempre el destino de los Rádovan.Relató Borkoski que la idea original del texto nació bajo la premisa de realizar una obra de teatro junto con el actor José María Barrios Hermosa. “La idea era hacer una obra de teatro con mi amigo, el actor José María Barrios Hermosa, estuvimos pensando posibilidades y nos imaginamos algunas situaciones que después me sirvieron como disparadores de la idea principal de la historia. Al final, la idea me gustaba mucho y decidí escribir una novela corta porque todavía no me sentía preparado para la dramaturgia”, había expresado en una entrevista con El Territorio.Y reflexionó que la novela parte desde la idea de redención a través del olvido. “Muchos de los personajes buscan, antes que nada, perdonarse a sí mismos, lo que a veces resulta un proceso muy doloroso. El sueño Rádovan podría ser una ayuda, o una salida cobarde, eso ya depende del lector”.