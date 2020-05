Una noche imposible de olvidar

Domingo 24 de mayo de 2020

Por Ricardo Barrios Arrechea Ex gobernador

Nací de parto domiciliario frente a la plaza San Martín en el año 1934; familia de clase media afincada por el lado materno en Misiones y por el paterno hijo de quien había venido desde la banda oriental como idóneo de farmacia. La infancia a puro futbol, bolita, trompo, policía y ladrones, bicicleta y después del baño a la nochecita a sentarse al cordón de la vereda y meta charla con la barra del barrio, la de Rioja y Colón…

La educación familiar, nada distinta de las reglas heredadas: “En la mesa se conoce a la gente”, “hay que levantarse y dar el asiento a una dama”, “no meterse el dedo en la nariz”, “respetar a la señorita” (todavía no se había inventado la “mae”), “cuando hablan los mayores los niños escuchan”, “la mejor herencia es dejar un nombre limpio”. También en la escuela, donde los guardapolvos iban almidonados como un cartón, nos enseñaban reglas de buena educación. Así me crié, así nos criaron en la primer mitad del siglo pasado.

Así anduve por la vida, donde los registros de la infancia se ocupaban de indicarme el camino en cada situación.

Pero no siempre los comportamientos son lineales. Poco a poco íbamos tropezando con la vida real. Mi oficio, la medicina y mi vocación, la política, me enseñaron lo cambiante de la condición humana y sus circunstancias.

No dejo de recordar, al respecto, un episodio insólito en una de las tantas campañas políticas que me tocó participar. Se realizaba un acto en una pequeña localidad. Era de noche, pobre la tribuna y pobre la asistencia; pero haya uno o miles, los potentes discursos debían estremecer el aire y excitar corazones a pura garganta, y nada de arrugar porque había poca gente… Dolía perder, pero valía la pena mantener encendida la llama aun sabiendo de antemano los resultados. (Balbín decía que la UCR éramos la “reserva moral” y desde allí, Alfonsín reconquistó la democracia).Terminado el acto, se callaron los discursos y los distraídos aplausos, se completó la noche y brotaron unos foquitos esquineros que de tan pobres no llegaban a iluminar al suelo. A punto de emprender el regreso y en pleno saludos y abrazos, se acercan una señora y su hija para pedirme que fuera a visitar a su marido y tranquilizarlo, pues estaba dolido y resentido porque no había podido ser uno de los candidatos- lo “bajaron” de la lista -.

Con la misión de apaciguar al correligionario, enfilamos para la casa del enojado. Traspasamos el último foquito y la penumbra se transformó en noche de luna. Seguimos al tanteo sin preguntas ni mal presentimiento cuando veo desde el fondo un brillito inquieto y caminante que se aproximaba… más pasos, más brillo y más pasos, y al brillo lo sostenía un bulto zigzagueante; cuando nos topamos el brillo tomó la forma de un 38 caño largo niquelado con vocación de disparo sin palabras ni explicación por parte del bulto. A un metro de distancia, sin dudar de que pasaba y ante el desenlace inminente con el caño mirándome al pecho, le dije: “Pará loco, soy Cacho Barrios”. Dudó, bajó el arma, respiré, recapacitó, retomó bravura, remontó el 38 niquelado, me volvió a apuntar y dijo “que Cacho Barrios ni Cacho Barrios…”. (Trágico morir sin saber por qué ni por quien; no sé qué pensé en ese segundo, si es que pensé, tampoco intenté defensa alguna y ninguna acción cinematográfica para la prensa). En el momento justo entre el estampido y yo víctima, la señora, como un rayo que se anticipa al trueno, se puso al frente y gritó: “Fulano, estás borracho, quédate tranquilo y vamos para casa”. Como si hubiese despertado, frenó su enojo y en silencio punteó hacia donde vino; recuerdo sí que con calma la mujer lo tomó del brazo, con la otra mano a su hija, y vi perderse a los tres en las oscuridades más oscuras sin el brillo del 38 caño largo niquelado que quedó estampado en mi cabeza mientras mi corazón galopaba.

Desde adentro sentí algo parecido a un reproche…

El final sin tragedia y el poder contarlo, pasado el tiempo, me hicieron reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia. Cómo la muerte camina al lado de la vida como si en cada mano lleváramos a una y a otra. O cómo en un segundo todo lo aprendido se congela, no acciona, se borra. O cómo el coraje se paraliza cuando lo toman de sorpresa y cómo se exalta cuando premeditadamente se encara al miedo.

Cuánto roba de futuro una muerte violenta y equivocada, cuántos años en el almanaque que se arrancan en un soplo, cuántos nietos sin conocer ni disfrutarlos, cuánto afecto y alegrías por vivirlas en familia, cuántos amaneceres que refrescan el alma y atardeceres que terminan en la bendición de un día más. O dolores y angustias, porque así es la vida…