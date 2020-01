Una multitud recordó al fiscal Nisman a cinco años de su muerte

Losardo pidió “que la política no se meta”

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, puntualizó ayer que la institución que debe esclarecer las causas de la muerte del ex fiscal de la UFI Amia Alberto Nisman “es la Justicia” y consideró que, para que ello ocurra, es necesario “que la política no se meta en ese tema”. De los temas judiciales no me gusta hablar, espero que la Justicia lo resuelva y que la política no se meta en ese tema”, respondió la funcionaria al ser consultada por Página/12 sobre el caso del que ayer se cumplieron cinco años. Además, la funcionaria indicó que lo que sucede con la muerte del fiscal sobre la cual se siguen tejiendo hipótesis “es tremendo, sobre todo porque lleva los años que lleva y todavía no sabemos, por la Justicia, qué ocurrió”. En el mismo sentido, Losardo insistió con que la Justicia “es la que en definitiva va a resolver el caso Nisman” y expresó su deseo de que así sea porque “realmente tenemos que saber” qué ocurrió.