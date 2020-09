Una mujer argentina fue encontrada en España tras 25 años de búsqueda - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020 | 13:00hs.

La Policía de Siero, Asturias, norte de España, resolvió casi sin proponérselo un misterio que llevaba ya 25 años al encontrar a una mujer argentina, con vida pero en estado delicado, a la que su familia buscaba desde 1995 luego de verla por última vez en la región de León.La mujer, ahora de 68 años, fue hallada el fin de semana pasado sentada en el suelo de su casa en la zona urbana de La Fresneda. Estaba desorientada y deshidratada, tanto que no podía decir cómo se llamaba ni si tenía familia.La familia había denunciado su desaparición en 1995 cuando de manera repentina abandonó su vivienda en León.Desde entonces, los investigadores españoles siguieron diversas hipótesis sobre lo que podría haber sucedido con la argentina vista por última vez cuando tenía 43 años.Entre otras pistas, sospecharon que podría haber muerto ahogada luego de que encontraran un cuerpo en la costa cántabra en 2001, pero los análisis de ADN permitieron descartar que se tratara de la desaparecida en León. Sin embargo, el tiempo pasaba y el misterio crecía.Los vecinos de La Fresneda, en Siero, llamaron el fin de semana a la Policía Local y advirtieron que no sabían nada de una vecina, que vivía sola, desde la semana anterior.En consecuencia, lo primero que hicieron los agentes fueron inspeccionar la casa donde habitaba aquella otra mujer desaparecida. Como la puerta estaba cerrada con llave por dentro, debieron forzar una de las ventanas. Al final hallaron a una persona consciente, sentada en el suelo, sin poder moverse, desorientada y con un cuadro de deshidratación aguda, según confirmó el Ayuntamiento de Siero.Según informó la agencia EFE, la mujer fue trasladada en una ambulancia del Servicio de Salud del Principado hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde todavía permanecía con pronóstico reservado.Mientras tanto, los agentes intentaron determinar de quién se trataba porque, al estar tan desorientada, ella no se acordaba ni siquiera su nombre. Tras realizar algunas averiguaciones, pudieron comprobar que la misma se llamaba B.M.O.A., tenía 68 años, era de origen argentino y no figura como empadronada en Siero.Pero allí no terminó todo: tras contactarse con los familiares, los policías descubrieron, y se sorprendieron al mismo tiempo, que la vecina desorientada en La Fresneda, en Siero, no era otra que la mujer que había sido por última vez 25 años atrás en León.