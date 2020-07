Una misionera en Londres: “De a poco la sociedad vuelve a disfrutar de lugares públicos”

Martes 28 de julio de 2020 | 06:00hs.

Marcela Vizcaychipi es miembro Académica de la División de Cirugía y Cáncer en el Imperial College desde 2009, fue galardonada como Investigadora del Año en 2013 y fue finalista en el Premio NHS Digital Pioneer Award en 2017. Se convirtió en Oficial de Información Clínica Líder de Cuidado Planificado y Servicios de apoyo clínico en el Hospital Chelsea & Westminster en 2018.



Vizcaychipi está investigando actualmente el tratamiento temprano y la estratificación del riesgo de los pacientes ingresados ​​en el hospital con infección por Covid-19. Su investigación se centra en ensayos clínicos y estudios de traducción innovadores en medicina de cuidados perioperatorios.

Marcela Vizcaychipi es anestesista, con un doctorado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y además se desempeña en la investigación científica. Oriunda de Apóstoles, ya desde hace unos 20 años vive en Londres, Inglaterra. Desde su hogar, muy lejos de su Misiones natal, relata la actualidad londinense en tiempos de pandemia.“Los hechos ocurridos aquí (Inglaterra) demuestran que nuestra sociedad es reactiva y no proactiva, dejando al descubierto que no estamos preparados para lidiar con situaciones como esta y creo que hemos aprendido la lección y en el próximo pico del Covid-19 esto no vuelva a suceder”, cuenta.“Como argentina y médica, esta pandemia aquí en Londres nos ha afectado muchísimo y ha hecho que las personas reaccionen de manera muy diferente. Se han perdido muchas vidas y nos tenemos que preparar para una etapa muy difícil”, señala.Reino Unido cruzó la barrera de los 300.000 casos de Sars-Cov-2, el virus que provocó esta pandemia, y contabiliza 45.759 muertes.“La vida hoy en Londres se está desarrollando en lo que denominaríamos ‘la nueva vida normal’: la gente sale a pasear con sus barbijos, las máscaras, trata de protegerse, manteniendo la distancia, respetando los protocolos en los negocios, se puede salir a disfrutar de los restaurantes y reuniones sociales en espacios abiertos siempre respetando los protocolos”, comenta Marcela.Y agrega: “Los museos, las casas de arte están reabriendo y de a poco la sociedad está volviendo a disfrutar de los lugares públicos”.Consultada sobre la información que recibe de Misiones mediante medios de comunicación o su propia familia, indica: “El trabajo que están llevando adelante las autoridades en la provincia de Misiones ha demostrado ser efectivo. Tomaron el control de la situación desde un primer momento, es cierto que el pueblo lo está sufriendo con esta cuarentena que compromete la calidad de vida de las personas, pero la estrategia que se ha tomado demostró ser muy buena, priorizando la salud y la vida de la población”.Respecto del contacto con las raíces, teniendo en cuenta la imposibilidad de viajar, afirma que “el contacto con la familia en Apóstoles es continuo gracias las redes sociales; han cambiado las formas de comunicarnos mundialmente y el tema de la distancia es muy relativo, dándonos la posibilidad de estar conectados en vivo y entre varias personas”.“Para mí existen diferentes puntos a tratar con esta enfermedad: uno, encontrar y desarrollar una vacuna lleva tiempo; dos, tratar el virus con una medicación; y tres, cómo manejar a los pacientes que ya están infectados y son asistidos en los hospitales”, detalla Marcela.En cuanto a la vacuna, se está avanzando a pasos agigantados y efectuando los testeos. Sobre las medicaciones que pueden bloquear el progreso de la enfermedad, hay muchos trabajos de investigación en curso.“Y con respecto al manejo de los pacientes que están siendo asistidos en los hospitales, lo único que nos queda es tratar de prevenir las complicaciones que lleva a la muerte de los pacientes. No creo que la vacuna esté disponible en corto plazo por eso debemos buscar alternativas para controlar al virus”, reflexiona.