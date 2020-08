Una médica de Santa Fe se contagió dos veces - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020 | 10:30hs.

Si bien esta semana trascendió a nivel mundial el caso de reinfección de COVID-19, un joven de Hong Kong, esta situación también ocurrió en la Argentina. Alejandra Muller, una médica santafecina, se contagió en marzo y contrajo el virus nuevamente en agosto.Muller, que trabaja como directora del Servicio para la Atención Médica de la Comunidad (Samco) de Helvecia, una localidad a 94 kilómetros de Santa Fe, dio positivo cuando el brote recién comenzaba en el país.“No teníamos bien definido qué era un caso sospechoso y estaba empezando el aislamiento comunitario. En ese momento tuvimos un paciente con síntomas y yo le hice el hisopado, sin saber bien cómo actuar”, recordó la médica y fue publicado en TN.com.ar. “Al poco tiempo comencé con dolor de garganta, ardor en el pecho y febrícula. Por eso me hice el test y dio positivo”, contó.Según relató, la mujer transitó la enfermedad como una gripe común y no tuvo mayores inconvenientes. Por eso, la sorpresa llegó hace pocas semanas, cuando regresaron los síntomas con más intensidad. “En julio comenzamos con un foco de infección en el hospital. Aislamos a muchas personas, nos quedamos con poco personal, encima fue una semana muy fría”, indicó.La experiencia fue dramática. “Sentí mucho dolor de cuerpo y cansancio. Estuve con 38 grados de fiebre y al final pasé entre 12 y 14 días en la cama. Jamás pensé que podía ser coronavirus de nuevo”, aseguró y contó que el test, que le hicieron por segunda vez, dio positivo.Alejandra ahora volvió a su trabajo en el hospital y su salud mejoró. Pero, según relató, en esta segunda oportunidad los síntomas fueron mucho más fuertes. “Estuve internada con neumonía bilateral. La pasé mal”, aseguró.En cuanto a los motivos por los que pudo haberse reinfectado, indicó que el caso está en estudio. “Lo más probable es que haya tenido poca carga viral en la primera oportunidad, y por eso no generé los anticuerpos necesarios. Pero también es posible que haya tenido un problema de inmunidad”, dijo.“Yo la pasé mal. El distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de tapabopcas y todas las medidas de prevención son fundamentales para no contagiarnos al mismo tiempo y poder tener la atención necesaria”, insistió. “Este virus vino para quedarse y vamos a tener que aprender a vivir con él”, cerró Muller.