Una mañana de trámites y desinfección en el centro de Candelaria

Lunes 13 de abril de 2020 | 18:00hs.

La localidad de Candelaria se caracterizó este lunes por la mañana por tener un gran movimiento de personas en la mayoría de las calles pero principalmente en lugares donde hacen los permisos para circular a quienes necesitan viajar a la ciudad de Posadas. Uno de estos lugares es el ubicado en calle Mitre casi Roque Gonzalez, donde en la mañana de este lunes se ha concentrado mucha gente que en la mayoría de los casos no respetan el espacio recomendado entre una y ora persona, motivo por el cual tuvo que intervenir la policía local para poner orden a la fila.





Monica, una de la personas que realiza el trámite para quienes no saben hacerlo o no tienen internet , en diálogo con El Territorio dijo "por día estamos atendiendo a unas 50 personas, la mayoría pide el permiso para circular para ir al médico, a buscar los medicamentos que solo entregan en la ciudad de Posadas, para comprar mercadería para sus comercios, entre otros motivos, pero los principales son esos" indicó.





En tanto que los talleres mecánicos han retomado la labor de manera lenta en la mañana de hoy sin muchos clientes. Los aserraderos de la zona no todos han puesto en marcha sus máquinas, uno de ellos hay trabajadores con mucha preocupación ya que indicaron que está en peligro sus puestos laborales de acuerdo a lo que les comunicó su patrón ya que al no haber ingresos y no haber madera para aserrar y comercializar la situación económica se complica, "nos dijeron que nos van a indemnizar si esto sigue así, es muy difícil la situación porque tenemos familia y no se puede hacer mucho ya que uno entiende también a la patronal" dijo el hombre.





Mientras tanto, desde el municipio se realizaron permanente desinfecciones de calles y veredas con agua y lavandina , más aún en los sectores de mayor circulación. En cuanto al transporte urbano de pasajeros se mantienen sin ingresar al pueblo los colectivos que hacen el recorrido metropolitano. Los colectivos llegan hasta la rotonda y de ahí emprenden su regreso a la ciudad de Posadas en todas las frecuencias, solo circula en el pueblo los interbarrios.