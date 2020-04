Una joven pareja misionera se encuentran varada en Dionisio Cerqueira

Viernes 3 de abril de 2020 | 19:06hs.





Los sampedrinos viajaron a Brasil para iniciar una carrera universitaria y también por trabajar, pero debido a los inconvenientes generado por el avance del Coronavirus, se trabaron todos sus trámites y entonces estos jóvenes decidieron volver.





En la Aduana de Bernardo de Irigoyen se les negó el ingreso al país, debido al cierre de fronteras dispuesto por el gobierno nacional, y les dijeron que la única forma de poder ingresar al país es por la vía diplomática a través del consulado en Foz de Iguazú y que la pareja debía dirigirse a esa ciudad para tramitar su regreso al territorio nacional, pero los jóvenes ya no cuentan con recursos económicos para llegar hasta Foz.





Interiorizados de la situación de la pareja argentina, las autoridades brasileñas del paso fronterizo de Dionisio Cerqueira se comunicaron con la prensa local y estos facilitaron además el contacto con autoridades municipales y de salud de Dionisio Cerqueira y Barracao tras las atenciones y evaluaciones médicas, los jóvenes fueron alojados momentáneamente en un hotel, mientras evalúan los pasos a seguir.





En contacto con El Territorio Jonathan Belaver, mencionó: “Gracias a la solidaridad de la prensa y las autoridades locales brasileñas nos alojaron momentáneamente en un hotel, mientras vemos la forma de volver a nuestra casa. Nosotros estábamos al tanto que no se podía pasar la frontera pero igual intentamos porque mi pareja sufre de problemas respiratorios por ende está en el grupo de riesgo ante esta pandemia del Coronavirus”.





Jonathan Belaver de 21 años y su pareja Rocío Milagros Montenegro de 19 años, ambos oriundos del paraje Tobuna, en el municipio de San Pedro, en la mañana de este viernes llegaron al paso fronterizo de Bernardo de Irigoyen provenientes del Estado de Rio Grande Do Sul Brasil, donde habían ido hace aproximadamente un mes mediante y no pudieron pasar por estar la frontera cerrada.“Nosotros no pudimos continuar con los trámites legales para el ingreso a la facultad, ya no podíamos quedarnos más en Río Grande, sin trabajo y dependiendo de otras personas, por eso decidimos volver y estamos dispuestos a cumplir con la cuarentena incluso ya nuestra familia nos consiguió un lugar para estar aislados de los demás, vamos a ver cómo nos arreglamos en las próximas horas buscando la mejor forma de regresar a casa, entendemos los paso legales, pero es muy engorroso y no podemos ir hasta Foz. Estando a pocos kilómetros de nuestra casa y tenemos que ir hasta Foz de Iguazú para poder ingresar al país, esperemos que pronto se resuelva nuestra situación”, agregó.