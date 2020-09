Una joven fue golpeada en la comisaría de Buratovich - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020

Tras ello, los vecinos llamaron a la Policía, quienes luego detuvieron a la joven y a su amigo por daños y amenazas, y fueron trasladados a la subcomisaría de Mayor Buratovich, donde permanecieron alojados hasta las 14 del lunes.





Una mujer denunció que su hija de 20 años fue golpeada por policías bonaerenses mientras estuvo alojada en la subcomisaría de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich, misma jurisdicción en la cual efectivos de la seccional habían detenido a Facundo Astudillo Castro por violar la cuarentena antes de su desaparición.Fuentes judiciales aseguraron a la agencia de noticias Télam que la denuncia por “vejaciones y apremios ilegales” contra la joven quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que está a cargo de la Leila Scavarda, y el hecho ya fue notificado a Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense.“Viendo cómo está el cuerpo de mi hija, cómo lo golpearon, lo patearon, le arrancaron los pelos. Viendo todo eso me puedo imaginar el dolor de Facundo, las torturas que debe haber padecido”, dijo esta tarde Luciana Giménez, madre de la joven.Según contó la mujer, su hija había salido de un bar el domingo pasado a la noche, junto a un amigo, y cuando regresaba aparentemente en estado de ebriedad la Policía la detuvo al confundirla con un ladrón que intentaba ingresar a robar a una casa.“Para mí, ella confundió el domicilio en el estado en que estaba o no sé que pasó por su cabeza sinceramente, pero estoy segura de que a robar no, porque no se llevó nada del lugar, sólo golpeó tres veces la puerta y al no abrirle ella patea la puerta obviamente para entrar”, explicó Giménez y agregó que su hija “lo ha hecho” en su casa, porque se traba “la puerta trasera”.