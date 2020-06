Una joven fue asesinada cuando fue a la casa de su ex a retirar sus cosas

Domingo 21 de junio de 2020 | 07:00hs.

Por Jorge Posdeley - Carlos Cardozofojacero@elterritorio.com.ar

Violencia y femicidios en la provincia

Con este hecho, durante el 2020 ya se registraron cuatro femicidios en Misiones. Las anteriores víctimas fueron Sonia Cerpa (40), asesinada en Dos Hermanas en febrero, Lorena Barreto (32) un mes después en Puerto Libertad

y María Solange Diniz Rabela (24) en una aldea mbya de San Vicente a mediados de abril.

Los dos primeros hechos tienen a sus acusados procesados con prisión preventiva, mientras que el caso Diniz Rabela continúa bajo una compleja investigación.

Además, hubo otras dos víctimas que perdieron la vida al quedar bajo la denominada “línea de fuego” en medio de situaciones de violencia de género. Fueron Anacarla (de dos meses) en Puerto Iguazú y Juan Farjat (36) en una reserva natural privada de Comandante Andresito.

La localidad de San Javier se transformó en el epicentro de un nuevo caso de femicidio tras descubrirse el asesinato de Yésica Tavarez (19), quien ayer a la mañana fue hasta la casa de su ex pareja para retirar sus pertenencias y terminó siendo ultimada a cuchillazos.El hecho se descubrió cerca de las 14.30 en una vivienda del barrio Bartel, ubicado en las afueras de la mencionada localidad, y el único sospechoso del caso fue identificado como Daniel Silveira Márquez (29), cuyo cuerpo fue hallado pendiendo de una soga y todo hace presumir que se suicidó después de cometer el femicidio.De acuerdo a lo que pudo reconstruir El Territorio en base a diversas fuentes consultadas, la Policía tomó intervención en el caso cerca de las 15, cuando una mujer de la zona llamó para alertar que de repente un profundo silencio se apoderó de una casa vecina en la que minutos antes prevalecían los gritos.Casi en paralelo, familiares de la víctima también llegaron hasta el lugar cuando empezaron a sospechar lo peor porque la muchacha había dejado de responder los mensajes de texto. Dentro de la vivienda se encontraron con una escena difícil de olvidar.“Yo fui el tercero en entrar. Vine con una hermana de ella y una prima. Ellas salieron llorando de ahí. Ella -por la víctima- estaba en la parte de atrás de la casa. Estaba tirada en el piso”, relató a Gastón (22), un joven que llevó a los familiares de la víctima hasta la casa de Silveira y luego dialogó brevemente con El Territorio, presente en el lugar del hecho.El testigo luego indicó que “ellos estaban separados, la chica ya no vivía acá. Nosotros llegamos a las 14.30 por ahí, las hermanas me pidieron que les traiga. Ellas ya sospechaban algo porque le habían mandado mensaje pero la chica no contestaba más. Ella había venido a la mañana a la casa y los vecinos dijeron que ellos discutieron y que de golpe se calmó todo”.A partir de los datos obtenidos, este matutino pudo reconstruir que Tavarez había convivido con Silveira Márquez en esa casa hasta hace unas tres semanas aproximadamente y ayer a la mañana decidió volver para retirar sus pertenencias que habían quedado en el lugar. Lo hizo sola, sin el pequeño de un año y medio que tenían en común.Sin embargo, en determinado momento la muchacha dejó de contestar los mensajes que sus familiares le enviaban y eso comenzó a preocupar a todos. En paralelo, los vecinos de la zona comenzaron a escuchar una discusión a los gritos que de golpe se apagó y dio paso a un rotundo silencio.Los vecinos señalaron ante los pesquisas que las discusiones y los episodios de violencia registrados durante la convivencia de la pareja eran una constante y por eso en primera instancia no intervinieron, pero el silencio que se apoderó del lugar hizo sospechar que algo terrible pudo haber ocurrido. Y así fue.Incluso, algunos testimonios que dan cuenta que durante el mediodía Silveira fue visto mientras tomaba del cuello a la muchacha y la metía por la fuerza nuevamente al interior del domicilio.En este sentido, los pesquisas comenzaron a revisar la base de datos y realizar intercambios de información para intentar determinar si el hombre registraba denuncias previas o restricción de algún tipo, aunque hasta anoche no se habían detectado registros de este tipo.Según detallaron las fuentes consultadas, el cuerpo de la joven fue encontrado en cercanías a la puerta que da al patio trasero de la humilde vivienda ubicada entre potreros y plantaciones de caña de azúcar.A simple vista, los uniformados pudieron constatar que la víctima presentaba varias heridas de arma blanca, una de ellas, la más profusa y posiblemente la mortal, en cercanías del cuello.A pocos metros de allí, pendiendo de una soga atada a un tirante de la casa encontraron el cuerpo de Daniel Silveira Márquez.De inmediato, la escena fue preservada hasta la llegada de los especialistas en la División Criminalística de la Unidad Regional VI y de las autoridades judiciales en turno.Posteriormente, los dos cuerpos fueron enviados hasta la Morgue Judicial de Posadas serán sometidos a los correspondientes exámenes de autopsia que permitirán confirmar las causales de muerte, además de detectar otras pistas o rastros que permitan terminar de esclarecer lo sucedido.Por último, ampliaron las fuentes, a un costado del cuerpo de la muchacha los pesquisas también encontraron un cuchillo que sería el arma homicida. El elemento fue incautado, preservado y será enviado al laboratorio para ser peritado científicamente.En el lugar trabajaron distintas dependencias de la Unidad Regional VI y el caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, a cargo de la magistrada Selva Raquel Zuetta, que deberá definir los próximos pasos a seguir.