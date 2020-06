¿Una jodita para Tinelli?

Martes 30 de junio de 2020

Marcelo Tinelli procesó unas horas las escuchas que fueron divulgadas en el programa de Jorge Lanata en radio Mitre. En las grabaciones, que datan de 2013, se lo oye dialogar con Julio Grondona, entonces presidente de la AFA, pidiendo árbitros para los partidos de San Lorenzo. El conductor, presidente del Ciclón y de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, contraatacó en redes sociales y señaló a un responsable de la difusión del material: Daniel Angelici, ex titular de Boca.

“Calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quién entregó este material privado, que debería haberse destruido, para que se difunda en un medio. Jamás hice algo ilegal. A disposición absoluta de la Justicia. Si no, seré querellante”, escribió en un primer posteo.

“Estas escuchas que me dicen que pasaron hoy por radio, ¿serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca, que se las había obsequiado un juez antes de ser separado de su cargo?”, volvió a arremeter. Sin nombrarlos, se refirió al ex juez Norberto Oyarbide y al citado Angelici, quien fue opositor a Tinelli en las elecciones truncas de 2015 que enfrentaron al periodista y a Luis Segura y que derivó en el famoso 38-38.