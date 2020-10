Una instrumentista de Iguazú, entre los nuevos contagios de Covid-19 - El Territorio Misiones

Jueves 15 de octubre de 2020

Es así que desde los últimos días de septiembre hasta ahora en la tierra colorada se informan entre cuatro y ocho casos por día.





El grupo sanguíneo y el coronavirus Las personas con grupo sanguíneo 0 pueden tener menos riesgo de infectarse con coronavirus, sugieren dos nuevos estudios difundidos por la Sociedad Americana de Hematología. Las investigaciones publicadas en la revista Blood Advances aclaran que se necesita investigación adicional para entender mejor los motivos y qué significa esto para los pacientes.



El primer estudio concluyó que las personas con grupo 0 podrían tener un menor riesgo de infección. Además, en caso de enfermarse, verían reducidas las probabilidades de llegar a resultados graves.



Un segundo estudio consistió en examinar datos de 95 pacientes hospitalizados en Vancouver (Canadá), críticamente infectados con Covid-19.



Las personas con los grupos sanguíneos A o AB parecieron tener mayor grado de severidad que aquellos con tipos 0 o B.

Siete son los nuevos casos de coronavirus que informó ayer el parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública de la provincia y de esa manera la tierra colorada ascendió a los 182 contagios del Sars-Cov-2.Se trata de dos pacientes de la ciudad de Posadas: una mujer de 36 años y un hombre de 42 años, ambos con nexo establecido, según el boletín. Asimismo, Wanda sumó un nuevo positivo y es un joven de 33 años.En tanto, en Iguazú se registraron cuatro nuevos casos, el primero es un joven de 27 años, que trabaja en una cancha de fútbol 5, quien según el parte también tiene nexo establecido. El joven está aislado en su domicilio. Por su parte, la paciente sexo femenino de 54 años sería trabajadora esencial, una instrumentista del Hospital Samic, con nexo epidemiológico establecido.De los dos casos restantes no transcendió mayor información, sólo lo que se detalló el en boletín: dos pacientes de sexo masculino de 42 y 34 años, ambos con nexo epidemiológico establecido y aislados en los domicilios.Asimismo, indicaron que hubo cuatro nuevos recuperados por lo que los casos activos son 46 de los cuales 39 están externados y siete están bajo internación por lo que la ocupación de camas críticas es mínima.Por otra parte -y si bien no figura en el informe de ayer-, en Puerto Esperanza se confirmó un nuevo positivo en horas de la noche. Se trata de un personal esencial que fue informado en un video publicado en Facebook que presidieron el intendente de la localidad, Alfredo Gruber, y la directora del hospital local, Melina González.“Esto marca el inicio de un trabajo más duro que empezaremos de ahora en adelante, no hay que aflojar con la seguridad y respetar los protocolos establecidos”, pidió González a la comunidad. Según informaron fuentes de Salud Pública, este caso será sumado en el boletín epidemiológico de hoy.Puerto Iguazú y Posadas estuvieron reportando casos todos los días desde el inicio de este mes, pero Wanda no había tenido pacientes positivos desde el pasado 16 de septiembre, con una joven de 23 años.En Puerto Iguazú, que acumula 40 casos y es la segunda localidad de la tierra colorada con más positivos, se suspendieron desde ayer y hasta el 19 de octubre las mamografías por el caso sospechoso de la mamografista, quien según confirmó este medio dio negativo a la prueba de PCR.Si bien el resultado es negativo, la técnica permanecerá aislada por diez días, tal como lo indica el protocolo sanitario vigente.Los estudios, que se hacen durante todo el año, se intensifican durante octubre por tratarse del Mes Rosa en el que se realizan campañas de prevención contra el cáncer de mama. Los turnos que ya estaban dispuestos serán reprogramados, cuando se modifique la atención del sector.Durante esta semana ya no se prestó el servicio y el hecho de no tenerlo perjudica a 25 mujeres por día, ya que la atención es de 8 a 14 y cada quince minutos atienden a una paciente. Tiene una importancia destacada puesto que el mamógrafo de Iguazú presta servicio a las localidades aledañas, que también están realizando campañas de detección temprana del cáncer mama.A sus catorce días transcurridos hasta ayer, octubre es el mes hasta el momento con más casos desde la detección del primero aquel 27 de marzo, con 76. Pasó así a septiembre, que cerró con 52 y tiene a su último día con el récord de ocho contagios en una misma jornada.Hasta el noveno mes de este año, abril tenía el mayor número de contagios con 19; fue el mes en el que el ministro de Salud, Oscar Alarcón, declaró la circulación comunitaria en la provincia.