Una granizada sectorizada golpeó partes de Apóstoles y San José

Miércoles 29 de julio de 2020 | 00:00hs.

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

“Hasta ahora por suerte no hemos tenido inconvenientes importantes con el clima a comparación de otros años. Se está produciendo muy bien”, agregó el directivo.





Recorrida y asistencia a damnificados “Estuvimos el barrio Chezny, pero recorrimos todos los barrios para conocer cuál fue el grado de afectación del temporal de lluvia y granizo y hasta el momento los reportes que tenemos señalan que no tenemos mayores inconvenientes en los barrios periféricos de la localidad”, dijo ayer la intendenta de Apóstoles, María Eugenia Safrán. La funcionaria recorrió ayer diversos sectores de la ciudad para interiorizarse de los alcances del temporal de lluvia y granizo que golpeó en las primeras horas. “Estamos visitando y asistiendo a aquellas personas que están utilizando plásticos o chapas de cartón en algunos lugares, pero los daños fueron muy pocos, no hay muchas familias afectadas y ya aquellas que necesiten algún tipo de ayuda las estamos ayudando con mercaderías y frazadas” agregó.





Una granizada breve y con significativa fuerza se registró ayer entre la madrugada y la mañana en la zona de Apóstoles y San José. Los granizos de mayor tamaño se vieron en la zona urbana de San José, donde el fenómeno golpeó en la primera hora del día. En tanto, en Apóstoles se observaron leves daños en la zona urbana y en yerbales de la región.En otras zonas de la provincia, el fenómeno de tormenta se limitó a vientos ocasionalmente fuertes con intensa caída de lluvia, pero sin generar mayores daños.“El granizo cayó con fuerza desde las 0.10 y duró exactamente 12 minutos. Fue más significativo en la zona urbana de San José. Y hubo tres familias con daños importantes a techos de cartón. Otras familias también fueron afectadas y después hubo daños en huertas familiares y de productores que abastecen con hortalizas a las ferias francas”, comentó ayer Enrique Tenaschuk, intendente de San José.Apuntó que fue llamativo el gran tamaño de algunas piedras que cayeron en el municipio. En tanto aclaró que hasta ayer seguían relevando la afectación porque el fenómeno varió en pocos metros.“En la vegetación fue llamativo ver árboles que perdieron su follaje. Pero el mayor golpe fue en la zona urbana”, remarcó Tenaschuk.En la zona de Apóstoles también se reportaron algunos daños, aunque la intensidad habría sido menor.En tanto, en la zona un productor yerbatero reportó que los mayores daños ocurrieron con una granizada que se dio cerca del amanecer.“El granizo comenzó a caer a las 6 de la mañana, habrán sido cuatro minutos cómo mucho. En mi chacra tocó una zona de unos 700 metros de ancho en una hectárea donde hizo caer el 50% de las hojas de yerba. Nunca vi algo así, porque fue muy rápido y afectó a las hojas”, relató ayer Rubén Smichowski productor yerbatero en Colonia Liebig (Corrientes), a metros del límite con Apóstoles.Y apuntó “Por los parientes que tengo en Apóstoles sé que llegó con menor intensidad ahí. También a mis vecinos el fenómeno afectó poco, fue muy puntual el daño que hizo a su paso”.El productor explicó que su plantación de yerba todavía no estaba en cosecha porque en la zona demoran más la recolección.“Es una zona más fría por eso la cosecha se hace hacia el final de la época”, explicó.En tanto, desde el Ministerio del Agro y la Producción se transmitió que, de acuerdo a los primeros datos, no hubo afectación significativa en cultivos hortícolas. Y sí se reportaron algunos daños puntuales en plantaciones de yerba entre Apóstoles y San José.Productores de la zona Sur advirtieron, en tanto, que temían tanto los granizos como la llegada de heladas fuertes que podrían afectar a algunos cultivos puntuales, como duraznos.En Posadas, desde la organización de Ferias Francas se relevó que no hubo afectación en cultivos de inmediaciones a la capital provincial.“Por lo que nos comentaron los productores en la zona de San Isidro, fue muy leve el granizo que cayó. Más que nada lluvia fuerte y algo de viento”, comentó José Villasanti, presidente de la Feria Franca de Posadas.Recordó, en tanto, que hasta el momento la producción de hortalizas viene con el tiempo a favor.