Una gran familia comparsera

Sábado 25 de enero de 2020 | 02:00hs.

La comparsa Arandu-í lleva alegría, ritmo y color hace ya 19 años a la ciudad de Eldorado. Es una de las más antiguas de la localidad y también una de las más populosas.

El reconocido nombre del colectivo que resuena año tras año en las épocas de carnaval en la zona Norte de la tierra colorada deriva del guaraní que, traducido en español, significa “chico sabio”.

Inspirados en los carnavales brasileños, el único grupo comparsero de la zona este de Eldorado, se preocupa por innovar en la creación de ritmos y canciones propias buscando colmar las expectativas de su público en el verano eldoradense 2020.

En ese marco, Franco Adrián Rojas, delegado de la agrupación desde hace tres años, dialogó con El Territorio sobre el trabajo que vienen llevando a cabo así como también la importancia de preservar el buen nombre de la ya tradicional comparsa eldoradense. “Es una agrupación con muchos años de trayectoria. Fue fundada en el año 2001 por Analía Ligorria, en plena crisis económica del país, y comenzaron a trabajar con el objetivo de contagiar carnavalesca al ritmo de la samba carioca brasileña”, explicó.

“Somos una gran familia porque nos ponemos la camiseta de nuestra comparsa. Además, el hecho de compartir todo el tiempo nos une, ya que compartimos ensayos, sacamos ritmos, confeccionamos nuestra vestimenta y llevamos adelante una gran variedad de actividades que logran unirnos como equipo”, agregó Rojas quien logró junto a sus compañeros unificar a un equipo que vivió momentos gloriosos y otros no tanto.

“En 2017 pudimos formar una linda comisión en la que trabajamos arduamente. Vendimos rifas, pollos asados, instrumentos antiguos con los que pudimos comprar otros más profesionales, como los de Río de Janeiro. Y, con todo el esfuerzo puesto logramos salir campeones del carnaval en Eldorado”, recordó el delegado.

Sin embargo, un año más tarde, por escasez de recursos, la comisión se fue desintegrando al punto que Arandu-í tuvo que empezar desde cero, a pesar de todo el trabajo que habían hecho.





Todo requiere de trabajo Pero ese, no fue motivo para desistir: “Tuvimos que empezar de nuevo. Nos encargamos de capacitar a los integrantes recién llegados para poder volver a tocar la batería y recuperar nuestro ritmo de samba carioca”, contó Rojas al tiempo que agregó que cada vez que pueden, reciben capacitaciones de comparseros brasileros: “porque ellos viven el carnaval de otra manera. Y nosotros queremos brindarle al público el mejor de los shows”.

Una vez que finalizan las presentaciones de carnaval local, provincial y regional, los integrantes descansan dos semanas y se vuelven a reunir para elegir la temática. En esta ocasión, la alegoría Enredo es la canción que lograron componer para el Mundo mágico, la temática referida al universo Disney. A eso se suma que este año, y por primera vez, Enredo fue grabado en un estudio de la provincia de Corrientes, detalle que aporta un plus al espectáculo de calidad que la comparsa brinda.

Con un total de 200 integrantes, que van desde los 2 años hasta los casi 60, Arandu-í recibe a todos aquellos que tengan ganas de bailar y contagiar buenas vibras. “Todos son bienvenidos al grupo, sepan o no tocar algún instrumento, tengan la edad que tengan. Si tienen ganas y energía para bailar, tocar o cantar, las puertas están abiertas”, señaló Rojas.

En ese marco, Sandra Falcón (24) una de las 200 que conforman el grupo, contó que hace tres años participa con la comparsa. “Una vez fui invitada por un amigo. Con el tiempo, me propusieron ser madrina de batería y desde entonces, participo. Nunca antes me hubiese imaginado ponerme un traje o bailar en una comparsa. Pero me enamoré de Arandu-í y su gente”, contó, además de confesar que le encantaría quedarse muchos años más.

A su testimonio se suma el de Emanuel del Valle que participará por primera vez junto al grupo comparsero: “elegí entrar a Arandu-í porque trabajan mucho con ritmos brasileros y con mucho compromiso”, destacó contento de unirse al grupo.

Asimismo, Alejandro Lescano, director de la batería señaló: “Desde el 2005 comparto con este grupo y lo que más me gusta es la preparación y el compromiso con el que nos preparamos año tras año. Mamamos carnaval de Brasil y, en base a eso nos enfocamos en llevar alegría carioca”.