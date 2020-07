Una experiencia nostálgica revivida en pandemia

Domingo 5 de julio de 2020 | 02:00hs.

Con muchas expectativas y bajo un estricto protocolo de bioseguridad, anoche se vivió la primera experiencia, de este 2020, del Autocine del Parque del Conocimiento. Una propuesta novedosa y nostálgica a la vez. Es que la pandemia nos ha dejado sin cine durante algunos meses. Pero revivir esta propuesta,que tuvo su época dorada en la década del 60, habilita un reencuentro con la pantalla grande.

En total, ingresaron 100 autos al predio, con el ticket exclusivo emitido de la App del Cine Imax. Y para las 19, puntualmente, comenzó la proyección gratuita de Rápidos y Furiosos: Hobbs and Shaw, película que se volverá a proyectar hoy a la misma hora. (En caso de lluvia, la proyección se pasará para cualquier día de la semana).

Se estima que entre 350 y 400 personas pudieron participar del encuentro. El Territorio dialogó con algunos de los espectadores que disfrutaron de la función, bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

“Hace muchos años que no participaba de un autocine. Esta experiencia me trae muchos recuerdos de la juventud. Es bueno, en medio de este contexto tan complicado, contar con la posibilidad de salir un rato, distenderse y disfrutar”, destacaron Patricia y Horacio, quienes aprovecharon la salida de ayer como una cita romántica. “Nuestros hijos son adultos, viven con nosotros, pero no quisieron venir. Ellos nos ayudaron a sacar las entradas de hoy con la excusa de que disfrutemos de una noche en pareja”, expresaron. “Nos merecíamos una salida íntima, para disfrutar juntos después de tantos días encerrados. Como somos población de riesgo, tratamos de estar el mayor tiempo posible en casa. Pero esto nos viene genial para rememorar viejas épocas y distraernos un poco y a la vez, nos seguimos cuidando”, agregó la pareja.

A diferencia de ellos, Horacio, Verónica y Sofía, decidieron pasear en familia. “Es la primera vez que participamos de una experiencia como esta. Esperamos divertirnos y pasarla bien”, relataron. En consonancia, Mauricio y Cintia, destacaron que encargaron las entradas apenas salieron a la venta y que esperaban ansiosos el fin de semana, porque son admiradores de la saga de Rápidos y Furiosos. Por otra parte, Lautaro y Nicole coincidieron: “Vinimos a pasarla bien, es una buena oportunidad para salir un rato de casa”.

“Creemos que se trata de una buena oportunidad para compartir y entretenerse, después de estar tantos días encerrados”, contaron por su parte Mario y Mariana, que fueron en pareja a ver la función. “Además, lo bueno es que al estar dentro del auto y no tener contacto con otras personas podemos sentirnos seguros. Entonces, disfrutamos de una salida y a la vez, nos cuidamos”, agregó la pareja que fue una de las primeras en llegar a la fila de autos.

La caravana comenzó a moverse a las 17.30, media hora antes de lo estipulado, por la cantidad de vehículos que aguardaba el ingreso. Es que las ansias y expectativas estuvieron presentes desde el minuto cero, ya que las entradas se agotaron el mismo día en el que se habilitaron para el público, 20 minutos después de subirse a la cartelera virtual.